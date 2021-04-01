因重義氣被朋友佔便宜是常見的事，為了不撒破臉，吃了悶虧也只能默默吞下，一名女演員就曾遇過這種為難的情況，她碰上2名男姓友人欠錢不還，逼得她只好使出大絕，對方才認錯還錢。

作家黃大米在臉書發文表示，她日前在錄影現場碰到一名外貌出眾的女演員，兩人聊天後，她得知對方剛來台灣時人生地不熟，加上又沒什麼錢，過得十分拮据，然而某次女演員和兩名男性友人去吃飯，吃完後，2人都聲稱沒帶錢，要女演員先付，接著他們還去續攤，也都是由女方先墊錢。

整天下來，一行人共吃了8千元，2名男性友人也承諾會還錢，最後卻一拖再拖，女演員看穿他們的把戲，直接把LINE對話截圖，馬掉人名後貼到IG限時動態，同時揚言如果不還錢，就要把馬賽克拿掉，讓他們的名字公諸於事，網友們也紛紛要她公布人名。

那天錄影現場，碰到某位外表讓我驚豔的漂亮女演員，她說自己在剛來台灣時很窮困又人生地不熟，有兩個男生朋友找她一起去吃飯，吃完飯後，兩個人都說沒帶錢，女演員就先付錢，接著去續攤的錢也都是她先墊，兩個朋友允諾會給錢，但卻遲遲不還錢，金額僅八千元，... 由黃大米發佈於 2021年3月31日 星期三

2名男性友人立刻嚇壞，不但火速歸還8千元，還向她道歉，這場鬧劇才終於落幕。黃大米在文中無奈地說：「這個小故事告訴我們，你可以善良，但對於不值得人，你必須耍狠，才能換回基本的尊重與尊嚴。」當對方不懂得珍惜你的善良，就不用再顧念人與人之間的情分：「惜情要用在對的人身上！」

(中時新聞網)