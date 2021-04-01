長賜輪事件落幕，長榮海運今天首度出面說明，長榮總經理謝惠全強調，長賜輪剛開始卡在蘇伊士運河時，有人說長榮這次賠死了，但因為長賜輪為長榮的租船，基於海事法17項免責條款，運送人免責，就算貨物也會有保險，對長榮影響微乎其微。

長榮海運今日召開法說會，受長賜輪事件影響，現場座無虛席，創下長榮海運召開法說會以來的紀錄，謝惠全一開場就自嘲，「好險長賜輪已經脫困了，不然人會更多」，他還說「過去這一週，全世界都認識evergreen了」，讓現場法人笑成一團。

謝惠全說明，長賜輪雖然船身上有大大的EVERGREEN，但這艘是長榮的租船，長榮主要是運送人的角色，並不保證貨物送達時間，根據海事法17項免責條款，運送人可免責，船東（日本正榮汽船）才是後續賠償主要負責人。

至於船上貨品方面，謝惠全指出，除在運送時與貨主的合約上，有運送人不保證送達時間的說明外，海事法也還有17項的免責條款，延遲的部分基本上免責，整體來說長賜輪的曝險非常低，就算需賠償，也是有保險能處理。

不過長賜輪這一堵，長榮其他船隻也受到影響。根據長榮統計，長榮共12艘船舶（含長賜輪）受到影響，有3艘繞道航行好望角，8艘在原地等待，約有5～8天延誤。

至於長賜輪導致亞洲線壅塞狀況，謝惠全認為，歐洲線將持續見到塞港問題，缺櫃的問題短期內也很難解決，遠東線回程空櫃可能不足，但影響時間應該不會太久，所幸長賜輪已於3月29日台北時間晚間9點左右重新浮起，蘇伊士運河恢復正常通行了。

(中時 )