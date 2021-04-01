1名男網友日前在半套按摩店認識現任女友，2人交往後他就要求對方不要再做按摩，沒想到女友近日因賭博缺錢花用仍回去做；他一開始得知時暴怒，但誇張的是，他之後想到女友在按摩店幫人按摩的畫面，竟不自覺感到興奮，讓他相當掙扎是否該分手，或是鼓勵對方好好上班；網友則留言「我到底看了什麼」、「太噁心了吧」。

該男友在臉書「匿名公社」發文表示，他和女友之前在從事「半套」按摩的按摩店認識，2人交往後他就要求女友不要再做按摩，他每個月會給3至5萬生活費，但沒想到女友將全部的錢拿去賭博，之後因為沒錢花用，再次回去按摩店做半套按摩，讓他得知後相當生氣。

該男友說，「明明說好不回去那種地方，為什麼又要回去那種骯髒的地方？」但女友回應他「你還不是在認識我的，少在那裝清高」，他後來想想竟然被說服了，離譜的是，他說想到女友在按摩店工作的畫面，竟然會莫名氣妙感到興奮，之後也不計較、與女友和好了。

該男友說，他現在陷入很掙扎的狀況，既不希望女友回去半套店上班，但是想到她工作的樣子又不自覺感到亢奮，因此詢問網友意見，「我到底要跟她分手還是鼓勵她好好上班」；網友則留言說「我到底看了什麼」、「居然有這種反應」、「太噁心了」；據了解，日本漫畫有一類作品為「NTR情節」，意即伴侶與他人發生性關係，而所謂NTR愛好者就是有所謂「綠帽情結」，幻想或目睹伴侶與他人發生關係能使他們獲得性快感。

(中時新聞網)