永續投資(ESG)成為新顯學，永豐金證券策略分析師陳泓睿表示，從巴黎氣候協定到落實「碳中和」政策，高碳排放產業及金融市場掀起鉅大改變，綠能投資受到肯定，除了投資人熟知的風力、太陽能、電動車以外，包括碳排放權、綠建築相關產業正位於第二波革新起步階段，美股相關ETF及公司表現亮麗，投資人有機會掌握第二階段綠能浪潮。

陳泓睿指出，碳排放權ETF和綠建築族群可望受惠「碳中和」政策題材，目前歐洲國家主要透過碳排放許可證、碳排放上限和稅金等方式管制製造業廢氣總量，在減少排放量限額下，可於公開市場交易多餘碳排放許可證來獲利，這就是碳權交易，碳權交易相關標的在美股已有數檔ETF掛牌，過去一個月，在美股大盤震盪之際，碳權交易ETF上漲逾5％至14％，而以碳排放權為標的IHS Markit全球碳指數過去一年來指數漲幅超達1倍以上。

陳泓睿表示，美國決定重返「巴黎氣候協定」，中國在聯合國大會宣示遵守協定，全球70~80％二氧化碳量排放來自20國(G20)主要產業所排放之石化燃料，各國政府落實在電力生產、交通運輸、營建和製造業等四大產業的「碳中和」政策勢在必行，預期在各國共識下綠能投資可期。

根據國際再生能源總署(IRENA)統計指出，美國再生能源發電2050年佔比可望由現行1／6提升至2／3，其中太陽能與風力發電成長速度最快；世界各國推出2030年禁售燃油車政策後，工研院預估2025年電動車市佔率將由現行5％提升到22％，電動車投資熱正在持續，除了霸主特斯拉(TSLA US)，美股中還有中國電動車蔚來(NIO US)、小鵬(XPEV US)、理想(LI US)到今年2月底止銷量均成長6倍以上稱霸一方。

陳漲睿指出，綠建築族群等待政策題材發酵，在綠能環保趨勢下，新建築法規適用指日可待，新規範節省能源耗用至少80％，對結構安全、防震、防火要求更高，透過現今完善隔音、隔熱、節能家電、先進空調設備建築技術即可達成，目前ETF商品暫時較少，可觀察個股投資。

(中時 )