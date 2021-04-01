苗栗縣第3座親子公園「灣麗親子公園」完工，4月2日起開放民眾試體驗。（巫靜婷攝）

苗栗縣第3座親子公園「灣麗親子公園」完工，縣長徐耀昌1日現勘，了解遊具設置狀況。（巫靜婷攝）

苗栗縣第3座親子公園「灣麗親子公園」完工，縣長徐耀昌1日現勘，了解遊具設置狀況。（巫靜婷攝）

苗栗縣第3座親子公園「灣麗親子公園」完工，其中不少遊具設計概念來自親子工作坊，實現小朋友的夢想。（巫靜婷攝）

苗栗縣第3座親子公園「灣麗親子公園」完工，其中不少遊具設計概念來自親子工作坊，實現小朋友的夢想，縣議員張顧礫體驗紙管創意溜滑梯。（巫靜婷攝）

灣麗親子公園設有中台灣第1座「騎乘式鞦韆」。（巫靜婷攝）

眾所期待，苗栗縣第3座大型親子公園「灣麗親子公園」完工，4月2日清明連假第1天起，開放民眾試體驗，這座公園不僅有中台灣第1座「騎乘式鞦韆」，還實踐了親子工作坊中小朋友的夢想設計，「紙管創意溜滑梯」吸睛。水利處表示，體驗期間將持續收集改善意見，改善後預計4月13日正式啟用。

苗栗縣政府推動一鄉一特色公園，第3座大型親子公園落腳於國立苑裡高中旁，總面積0.77公頃的用地，其中遊戲場約占0.32公頃，公園以在地農業為主題，有農舍煙囪滑梯、天空隧道、樹屋遊戲場、斗笠攀爬網、田鼠大冒險、戲沙桌、平台戲沙區等地景遊戲設施，總工程經費約3000萬，今年3月底完工。

苗栗縣長徐耀昌1日現勘表示，公園建置過程受疫情影響，部分遊具進口延遲導致工期耽誤，感謝鄉親見諒，強調縣府不光招商引資，也要照顧老幼，灣麗親子公園建置後，能讓中港溪、山、海線均衡發展，縣府也將改善其他鄉鎮市既有公園，汰換老舊設施，給予親子、長輩更舒適安全的休憩空間。

水利處長楊明鐃指出，第3座大型親子公園經網路票選命名為灣麗親子公園，由於用地較小，這座公園採立體化設計，其中不少設施設計概念，取自先前工作坊中大小朋友的創作，包含天空廊道、紙管創意溜滑梯、攀爬塔等，都是小朋友的創意，連假期間開放試體驗，現場將設置服務台收集意見改善。

城鄉發展科指出，縣府已由各公所提名並評估篩選改造老舊公園及罐頭遊具，109年度優先遴選6處進行改造，今年將陸續增設9處包含獅潭、後龍、南庄、三灣、卓蘭、三義、西湖、大湖、造橋，普及親子遊憩場地、活化老舊公園，帶動當地觀光休憩發展，為地方注入新活力。

(中時 )