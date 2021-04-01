橋頭地檢署為使犯罪被害補償金審議能以同理心關懷被害人，落實友善補償審議流程，依據台灣高等檢察署指示，1日啟用溫馨談話室，提供給被害人更友善的洽公環境。

啟用儀式由橋頭地檢署檢察長洪信旭、犯罪被害人保護協會橋頭分會主委柯男烈等人出席。洪信旭致詞時說，溫馨談話室於1日正式啟用，希望以同理心貼近被害人需求，使被害人在經歷傷痛時，也能在各個面向受到友善體貼的對待。

為了讓被害人保有隱私，橋檢也規畫專人導引路線，未來當被害人持出席通知到橋檢時，將由專人導引至溫馨談話室，讓被害人感受溫暖，降低被害人的緊張與焦慮。

柯男烈表示，橋頭分會成立至今，已服務450件個案， 未來仍將以同理心提供服務。他透露，時間過得很快，回想5年前成立時，還以為接到詐騙集團的電話，眨眼已經成立5年了，服務許多被害人。

犯罪被害補償金是國家依據犯罪被害人保護法的規定，對於因為他人犯罪行為包含故意犯及過失犯，被害而死亡之遺屬、受重傷者，及性侵害犯罪行為被害人所受財產及金錢上之損害，提供被害人補償的金錢。

(中時 )