台鐵局新一代通勤電聯車EMU900型4月1日舉辦首航儀式。（攝影師林佳燕提供／陳彩玲基隆傳真）

蔡英文總統下午到基隆車站參觀EMU900型電聯車。（行政院提供／陳彩玲基隆傳真）

蔡英文總統下午到基隆車站參觀EMU900型電聯車。（行政院提供／陳彩玲基隆傳真）

台鐵局新一代通勤電聯車EMU900型4月1日舉辦首航儀式，斥資253.4億元採購520輛EUM900型通勤電聯車，將於2023年全數交車，蔡英文總統親自到基隆見證，她表示，EMU900通勤電聯車及EMU3000城際電車將陸續投入營運，提升運輸能量。

EMU900型首航列車上午11點15分從樹林車站出發，下午1點05分抵達基隆車站，蔡英文總統在行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍、基隆市長林右昌等人陪同下，一同上列車參觀。

蔡英文說， EMU900通勤電聯車及EMU3000城際電車，陸續投入營運後，不論是短程的都會通勤，還是長程的跨縣市交通，運輸能量都會再提高，也會提升旅客搭乘的體驗，她也期許全體台鐵人員，發揮團隊精神，在列車的駕駛、保養、車輛調度，以及旅客服務等方面，展現最高度的專業，提供國人最好且安全的運輸服務。

行政院長蘇貞昌表示，政府自2017年推動「前瞻基礎建設計畫」，目的打造未來30年國家發展所需要的基礎建設，促進地方整體發展及區域平衡，因應時代的進步與生活型態的變遷，持續提供完善、高品質的服務；交通部長林佳龍指出，新車上路只是一個階段的開始，後續列車的維護與保養，必須定期檢查並且落實檢修作業，期許台鐵局不斷精進、強化軌道和列車設備等，給予國人值得信賴與優質的乘車品質。

交通部常務次長兼代理臺鐵局長祁文中說，這次採購的「EMU900」採用10輛編組配置，將以北部都會區為主要服務區域，對於尖峰時刻的通勤及通學運輸服務滿足，都有極大助益。

台鐵局說明，EUM900型通勤電聯車的採購金額為253.4億元，去年10月24日交車第一批2列共20輛，其餘500輛將分別於今年交車，10列共100輛、明年交車12列共120輛、後年交車28列共280輛，將配合交車期程，逐年汰除舊車，達成車輛更新的計畫，進而提升整體服務品質與行車安全。

(中時 )