因應極端氣候對供水影響及為提高供水安全，水利署1日表示，將持續推動開源、節流、調度及備援等水資源建設，相關工作並納入前瞻基礎建設計畫項下加速辦理，其中桃園支援新竹幹管、防災備援水井、高雄鳳山溪再生水及高屏溪伏流水等相關工作，更在本年度旱災發揮備援及適時穩定供水功能。

另考量近年社會發展及未來用水質量需求，經濟部已檢討各區水資源經理計畫並提報「長久水資源建設行動計畫」，未來除強化既有設施有效管理外，將強化流域整體治理、區域供水管網串接強化水源調度及推動科技造水，提升供水能力及供水韌性，打造從水源頭到水龍頭，改善供水環境。

水利署指出，臺灣目前遭逢歷年來最嚴峻供水狀況，已自去年7月超前部署、提前因應，日日監看水情並採行水庫總量管制、人工增雨、加強灌溉管理及部分地區公告停灌、民生減壓供水、產業節水及加強區域調度等抗旱應變措施，總計調度節水8億噸，相當於4座石門水庫蓄水量，有效減輕缺水影響，因此少雨迄今8個月來，各地區民生公共維持供應，目前已到抗旱最關鍵時刻，持續審慎因應滾動檢討，必要時加大節水力道。

由於未來類似極端氣候異常降雨發生，水利署除將持續與相關單位強化整合流域水資源經理工作，包括上游強化集水區水土保持及造林；中游強化天然水資源蓄存利用，包含擴大水庫清淤、在地滯洪兼具水資源利用、增設人工湖及伏流水等；下游強化調度管理及科技造水，增加開發多元化保險水源，包含調度備援管路建置、再生水、感潮河段水資源開發利用及海淡水利用等。預計120年完成後可增加10億噸水源，相當於全台3個月用水量，可有效降低缺水風險。

推動新興水源部分，因具有水質水量穩定特性，可提供相對穩定供應的保險水源，水利署持續與營建署及地方政府積極推動再生水，並已規劃新竹及台南等西部大型海水淡化廠，減少枯旱少雨影響。其中，再生水水源，已完成高雄鳳山溪再生水每日供應4.5萬噸，台南永康再生水及高雄臨海再生水並可於今年再完成達每日供應0.8萬噸及3.3萬噸，另桃園、新竹及臺中等8座再生水可於115年完成，屆時全台再生水廠供應總計可達每日29.9萬噸水量(相當於嘉義地區每日用水量)。

水利署補充，台灣降雨時間及空間差異極大，區域水源調度為穩定供水重要解方，已納為目前政府重點工作，目前已完成北部台北支援基隆及板新、大漢溪水源南調桃園、及剛通水的桃園支援新竹幹管；另中部包括台中支援彰化、雲林支援彰化及嘉義；南部包括台南支援嘉義、台南高雄聯合運用等區域調度管線。目前持續評估及溝通推動南勢溪引水至石門水庫擴大北水南引，另興辦中部鯉魚潭北送苗栗幹管、大安大甲溪聯通管及南部曾文南化聯通管，及全台備援調度管線(17 條)等，將趕辦於113年前完成，未來提升台灣西部廊道供水管網串接及水源調度，提高供水穩定。

在節流部份，近年台水公司持續辦理自來水老舊管線汰及自來水減漏工作，目前全台平均自來水漏水率已由105年底漏水率16%降至13.5%，預計在120年前降至10；另工業用水回收率亦時續協助輔導產業，目前約72%，預計至120年提升80%；另在農業節水部分，農業用水占整體用水量高達70%，所以在持續推動水資源相關建設的同時，對於占比甚高的農業用水，水利署將持續配合行政院農業委員會推動一期稻作轉旱作措施、實施加強灌溉管理及大區輪灌，並依據中央氣象局雨量預報及實際降雨情形，機動調整水庫供給農業之水量，以發揮精緻灌溉管理降低農業用水量目的。

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