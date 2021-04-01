在台積電(2330)ADR上漲，美光財報佳，帶領指數盤中突破16600點，再創史上新高，不過受到節前觀望，在量能未明顯放大下，指數收盤未攻克16600點整數關卡，終場加權指數上漲140.15點，漲幅0.85％，收在16571.28點，成交金額為3224.95億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，國際貨幣基金（IMF）總裁表示，全球經濟展望之所以改善，最主要因素包括美國總統拜登提出的1兆9000億美元經濟紓困方案獲得通過，以及較大型經濟體能取得的冠狀病毒疾病疫苗越來越多，使得接種人數預料將躍增，全球經濟成長速度正在加快，由於各地復甦進度持續回溫。IMF今年1月預測今年全球經濟成長率為5.5％，預期4月最近預估有機會進一步往上修，顯示全球經濟持續改善中。

美元指數近期出現持續強勢，本周指數續創新高，月、季線目前維持強勢，亞幣近期出現走弱，近期續創近期新低，台幣目前也維持貶值趨勢，代表整體台股資金面減弱；在法人態度，外資與本土資金投信、政府基金在集中市場仍持續維持對作，外資在現貨市場，3月以來仍是維持賣超，期貨淨空單水位持續增加，雖然投信、政府基金持續加碼，目前水位都在高檔，但整體外資賣超金額遠大於本土法人的買超，在外資賣超未停歇下，法人動態偏空。就資券的變化可發現，融資近期增加、融券也隨著回補潮明顯減少，整體籌碼也不利，因此，雖然大盤線型架構、基本面仍持續好轉，但在資金、籌碼面有疑慮下，加上短線累積不小漲幅，追價仍要謹慎。

(時報資訊)