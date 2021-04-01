劉若英主持電台節目，首集邀來好友黃子佼。（Hit Fm聯播網提供）

劉若英主持電台節目，首集邀來好友黃子佼。（Hit Fm聯播網提供）

劉若英睽違六年發行新專輯《各自安好》 ，受邀擔任Hit Fm聯播網四月份hito大台柱，一圓她小時候的廣播夢，主持期間限定節目《與劉若英相愛的人啊》，首集來賓，邀來她出道第一天就認識的「廣播前輩」黃子佼，為了祝福劉若英新節目，佼佼在現場親自寫毛筆字、揮毫「空中佼劉」，意味著他跟劉若英在空中陪伴著聽眾與所有相愛的人一同度過，劉若英則回禮黃子佼岳母開店賣的米糕，讓佼佼力讚她太會做人。

劉若英一開場就說：「我也有今天！」居然會以主持人身分來訪問大家從小聽他聲音到大的黃子佼，黃子佼也說，我也沒想到妳會有這麼一天！劉若英提到，她小時候就有廣播夢，還會試著用兩台錄音機，用兩個卡帶對錄，一人分飾兩角，自己當主持人又模仿歌手，邊訪問邊放卡帶，用聲音紀錄當初對於廣播的憧憬。節目上，黃子佼幽默虧她，以前的劉若英確實是很難訪，可能在眾多主持人中的名單中都有她，「可不可以不要這樣整主持人，知道我們的痛苦了嗎？」劉若英則說：「不會啊！我今天的來賓很好訪！我訪問的很好！」

這一席話卻讓黃子佼碎念，哪有主持人不問問題讓來賓自己講的？沒有Q也沒有A！劉若英笑說，這樣很棒，這就是她想要的效果，她不要制式的節目，黃子佼也說，他也是這樣做自己，才會好幾年都沒再得廣播金鐘獎了；劉若英也反過來安慰黃子佼，金曲獎到今年都要邁入第32屆了，她不但沒入圍過，也從沒參加過，但她一樣熱愛音樂，把每張專輯當成最後一張精心製作。《與劉若英相愛的人啊》首集將於4日晚間十點於Hit Fm聯播網播出。

(中時 )