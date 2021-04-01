巴黎公共醫療機構聯盟昨晚發布新聞稿表示，巴黎宏利孟多醫院發現醫療人員群聚感染，並測出新型變種病毒。這變種病毒已擴散到全國各地，傳染力與致死率有待進一步研究。

法國又發現新型本土變種病毒株，根據巴黎公共醫療機構聯盟（AP-HP）昨晚發布的新聞稿，大巴黎東郊瓦德馬恩省（Val-de-Marne）克雷泰（Creteil）宏利孟多醫院（Henri-Mondor）出現醫療人員群聚感染，經檢查後，確認為新型變種，隨後以「宏利孟多」命名這個變種病毒。

新聞稿表示，是在其中一個群聚感染中首次偵測到這個變種病毒，感染者是醫院醫療人員與其配偶。

「宏利孟多變種」已在法國各地傳播開來，並在大巴黎地區（Ile-de-France）、法國東南與西南各地等地檢測到。

新聞稿表示：「這變種被檢測出的頻率目前持續上升，也發現數個群聚感染。」

根據3月2日公布的每月疫情調查，「宏利孟多變種」占法國本土感染人數的1.8%，而占最多的仍是英國變種病毒的80%。

醫院團隊表示，這個變種源自疫情初期即出現的一個病毒株，且出現18處氨基酸變異，其中許多都位在負責病毒進入細胞的關鍵蛋白質上，因此學者擔心，變種病毒將可能「減少中和抗體的效果」，並為疫苗帶來新的挑戰。

新聞稿表示，還需要進行進一步的研究才能知道「它對抗毒療效以及疫苗保護的敏感度是否因為許多突變而不同」。

另外，「宏利孟多變種」是否比其他已知變種更具傳染力、更毒或更致命，也需要進一步評估。

(中央社)