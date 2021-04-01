林口區公所變電箱設置不當，外掛凸出於醒吾科技大學公車亭外，司機停靠時總會撞上，康姓公車司機在臉書「林口大家庭」投訴表示，一年中至少3位司機撞上該變電箱賠款，但公所遲不改善，殘害司機荷包，浪費公帑；林口區公所回應，兩周內將舉行會勘移置變電箱。

康姓投訴者表示，他是一位公車司機，因習慣性將公車緊貼人行道，以防有人踩空，去年9月份不慎撞壞林口醒吾大學公車站外變電箱，損失2萬多元，當時公車受損導致不能行駛，往後陸續有3位公車司機撞上設置不當的變電箱，為設置不當的變電箱付出血汗錢。

康姓投訴者說，該變電箱的位子設置不當，他不是第一位撞壞他的司機，更不會是最後一位，除非將變電箱的位子移走，否則還是會繼續殘害司機的荷包，他曾向林口區公所的工務科反應，但是至今沒有改善，事件發生後，他不敢緊靠人行道，很擔憂乘客安全，不知道當初設置變電箱位子心態是什麼？

林口區公所回應，該候車亭電箱供應跑馬燈、公家照明，該變電箱設置在人行道內且符合相關規定，公所近年有2次維修紀錄，經區公所1日會勘，仍有可調整空間，預計兩周內召集台電公司、養工處和附近店家會勘，討論變電箱移位置問題。

(中時 )