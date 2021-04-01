首屆適用108課綱的高中生將在明年面對大考，同時「大學多元入學方案」也在明年將有變革，大考中心於七月底針對在學高二生舉辦適用108課綱的110年試辦考試，協助學生應試準備。

由於111學年度起學科能力測驗（簡稱學測）與分科測驗各考科中新增由現行選擇題和非選擇題組成之混合題型，並使用可以同時作答選擇題與非選擇題的新式答題卷，以精進素養導向命題。大考中心針對高二（11年級）在學學生（包含普通型高級中等學校、綜合型高級中等學校學術學程以及單科型高級中等學校）舉行試辦考試。

考試日期7月28日至30日，科目：國文（不含國寫節次）、英文、數學A、數學B、社會、自然計6考科，測驗範圍為部定必修高一、二課程。自111學測起，國文考科將包括國語文綜合能力測驗（國綜）與國語文寫作能力測驗（國寫），成績各占分節施測，本次試辦，考量國寫已自107學測起分節施測，且111學測起國寫命題方向沒有調整，故本次試辦考試未納入國寫節次。另高二必修數學分為A類與B類，各設考科，因此有數學A考科和數學B考科。

試辦考試報名日期為4月12日至23日，學生可自由選考，不限科目，亦不收取報名費，但須由學校集體報名，重考生不適用。考試結果預計於8月30日（一）開放成績查詢、8月31日寄發成績通知。

本次試辦考試情境比照正式考試，若違反試場規則者仍會扣減該節考試成績，大考中心希望能藉此提醒學生參加111學年度各項正式考試時務必留意各項規定。

(Campus)