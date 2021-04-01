台積心築藝術季去年因疫情因素首度停辦，今年恢復舉辦，並聚焦女性藝術家，以「她的舞台」為主題，策畫展覽、戲劇、講座、音樂會等，1日於新竹縣文化局美術館舉辦記者會。（莊旻靜攝）

台積電文教基金會董事長曾繁城（中）、新竹縣長楊文科（左）、藝術家魏海敏（右）1日出席台積心築藝術季記者會，也觀看魏海敏舞台故事特展「魏‧來時／魏‧來路」。（莊旻靜攝）

台積電文教基金會執行長許峻郎分享台積心築藝術季去年首度停辦，今年以「她的舞台」為主題。（莊旻靜攝）

京劇藝術家魏海敏1日於2021台積心築藝術季開幕記者會中，分享她突破自我、在台上演出的心路歷程。（莊旻靜攝）

台積心築藝術季自2003年開始舉辦以來，去年首度因新冠肺炎疫情而停辦，今年聚焦在女性藝術家，以「她的舞台」為主題，推出超過30場藝文展演，包含舞台劇、展覽、音樂會、講座等，1日在新竹縣文化局美術館舉辦記者會，並以魏海敏舞台故事特展「魏‧來時／魏‧來路」揭開藝術季序幕。

台積電文教基金會董事長曾繁城、執行長許峻郎、新竹縣長楊文科等人均出席記者會，曾繁城表示，去年首度因疫情停辦，今年則聚焦女性藝術創作者。許峻郎也指出，藝術季為社區型活動，去年停辦受到不少民眾關注，今年透過展覽、現代戲劇、傳統戲劇、古典音樂、文史講座，讓大眾深入了解，女性藝術家突破社會、家庭、情感的框架，站上藝術殿堂的精采故事。

魏海敏於此次藝術季中除了特展外，還以獨角方式出演〈千年舞台，我卻沒怎麼活過〉，詮釋她生涯所演出的6個經典女性角色，以及她自己，4月9日至11日於國家戲劇院演出，4月17日則在新竹縣文化局演藝廳登場，她感性分享她勇敢前往中國大陸向梅葆玖學習的心路歷程，還有站在舞台上體驗時代脈絡，也彷彿被時代所觀看的經歷。

國家兩廳院藝術總監劉怡汝、國光劇團團長張育華、NSO國家交響樂團執行長郭玟岑等人也出席1日的記者會，劉怡汝表示，疫情後演出以台灣製造為主，魏海敏的藝術成就與人生也是台灣製造的典範。

台積心築藝術季今年還有國光劇團演出經典作品〈楊門女將〉，還有國家交響樂團邀請指揮大師呂紹嘉共同演出馬勒經典作品。另外並邀請文訊雜誌社策畫「潮味奇女子的文學人生」，以蕭紅、羅蘭、張愛玲、聶華苓、琦君、林海音、三毛、曹又方為主角，透過講座、電影、讀劇、音樂，並與4家獨立書店策畫2個月的主題書展，讓大眾更加認識8名傳奇女作家的不凡人生。

(中時 )