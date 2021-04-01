受新冠肺炎疫情影響，增加募血困難度，為替醫療用血量盡份心力，台灣人壽今（2021）年第9年號召社會挽袖捐血，「攜手捐熱血 台灣愛無限」捐血活動將於4月5日起跑，在臺北、桃園、新竹、苗栗、臺中、臺南、嘉義、高雄等地，共舉辦25場，目標募集4,000袋熱血，台灣人壽企業志工亦熱情參與部分場次駐點服務。

台灣人壽自2013年起就持續響應捐血，一呼捐血，總有百餘位同仁優先響應，資訊部的林小姐表示「我從學生時代就開始捐血，只要身體健康，就會一直捐下去!」；而出納中心的潘小姐則表示「捐血不但可以救人，對自己身體也很有幫助」。台灣人壽已連續9年，與全臺5個捐血中心合作，共累計募集近3萬個血袋。即使在2020年疫情爆發期間，仍持續辦理不中斷，共募集到4,151個血袋。

台灣血液基金會表示，捐血行為在捐血者健康上也有許多好處。除獲得個人血液例行檢驗外，針對40歲以上且2年內曾捐過血的重複捐血人，只要於捐血登記表上勾選同意增加檢驗，每間隔3年，也能為其進行1次總膽固醇（Cholesterol）、低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）及糖化血色素（HbA1c）等3項檢驗，唯有隨時掌握自我健康管理，才能持續有良好血液品質助人，而根據世界衛生組織統計，平均捐1次血可以拯救3個人的生命，滿足醫療用血，需要靠社會大眾一起努力。

台灣人壽提醒，根據據衛生福利部訂定之「捐血者健康標準」及台灣血液基金會制定的「捐血者健康標準－補充規定」，捐250毫升全血需間隔2個月，捐500毫升全血需間隔3個月。只要年齡介於17至65歲，女性體重45公斤以上，男性體重50公斤以上，健康情況良好，就可至捐血中心或捐血站評估是否適合捐血。

(中時 )