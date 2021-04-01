考試院前院長許水德於昨日下午辭世，享壽91歲，考試院黃榮村院長今親率副院長周弘憲、秘書長劉建忻、副秘書長袁自玉等同仁前往靈堂上香致哀並慰問遺族，同時指示考試院幕僚配合家屬需要，協助治喪相關事宜。

為表達對許前院長的敬意與哀悼，黃院長特在今日考試院院會中，率領副院長周弘憲、全體考試委員、所屬部會首長與全體與會同仁，為許前院長起立默哀1分鐘。

黃榮村在會中表示，許前院長出身清寒，高雄中學畢業後進入台灣省立師範大學(國立台灣師範大學前身)就讀，之後考取公費留學，遠赴日本攻讀東京教育大學研究所，後來因為國家需要而回國為民服務。

黃榮村說，許水德50年的公職生涯，擔任過很多政府要職，包括高雄市長、台北市長、內政部長、駐日代表等；於85年出任考試院院長，任職 6 年期間，是他服務最久的一個機關，目前考試院辦公處所傳賢樓，就是在許前院長任內動土及完工。

(中時 )