「西瓜哥哥」是兒童台元老級成員。（圖／中時資料照）

藝人李岳是兒童台元老級成員「西瓜哥哥」，20年來在鏡頭前帶動跳的模樣深植人心，也是許多人童年時期的偶像，不過今（1日）無預警在臉書宣布諸多原因考量下，決定卸下使用20年的稱呼「西瓜哥哥」，由於正逢愚人節公布此消息，讓許多粉絲驚呼：「希望一切都是開玩笑而已」。

李岳稍早在臉書語重心長道出心裡話，「各位大朋友小朋友大家好！我是西瓜哥哥」這句熟悉不過的開場白，陪伴所有人20年之後，即將要走入歷史，他表示在諸多原因考量之下，讓自己思考許久才不得不做出此決定，也真心感謝20年來一路陪伴西瓜哥哥的所有朋友，絕對會永遠記得人生中有如此精彩美好的一頁。

李岳強調從今天開始，自己名叫「李岳」，大家也可以叫他「小岳哥哥」，未來除了會持續在親子幼兒領域服務之外，也會在戲劇、主持、綜藝等領域多元化發展，屆時會給大家帶來全新面貌，最後不忘向粉絲感性道別：「最後感謝大家，二十年的西瓜哥哥下台一鞠躬，朋友們！我們下次見」，簡短幾句話包含20年來的點滴，讓所有人紅了眼眶。

「各位大朋友小朋友大家好！我是西瓜哥哥⋯」 這句大家耳熟能詳再稀鬆平常不過的開場白即將走入歷史，感謝這二十年來大家的支持鼓勵，因為諸多的原因，讓我思考了許久許多，不得不做了這最後的決定，真心謝謝一路走來陪伴西瓜哥哥的所有朋友們，二十年真的... 由西瓜哥哥李岳發佈於 2021年3月31日 星期三

對此，粉絲們也獻上留言祝福：「謝謝西瓜哥哥20年來對教育界，還有對小朋友們努力的付出」、「感謝西瓜哥哥20年來的陪伴，未來有李岳給我們更多的歡樂，永遠支持你，加油」、「謝謝西瓜哥哥陪伴我的童年和兒子們的童年長大」，但也有許多人難以置信直呼：「希望這是愚人節的文章」。

(中時新聞網)