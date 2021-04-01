馮燕（左起）、王育敏及薛承泰舉辦「生不如死！台灣新生兒人數創史上最低僅16.52萬」記者會。（黃福其攝）

馮燕提醒「社會安全」是出生率的另一隱性因素。（黃福其攝）

台灣人口數進入負成長時代，呈「生不如死」。（國民黨提供）

2020年台灣新生兒人數創史上最低僅，16.52萬。（國民黨提供）

婦幼節將屆，國民黨召開「生不如死！台灣新生兒人數創史上最低僅16.52萬」記者會，文傳會主委王育敏指出，我國2020年總生育率下逼0.99，新生兒人數創下歷史新低，邁入「生不如死」的總人口負成長時代，痛批蔡總統不重視少子化問題，2020年提的5000元育兒津貼等政策淪選舉口號，過去衛福部長林奏延曾設立少子化辦公室，現任部長陳時中上任後卻停擺至今，雖改以行政院溝通平台取代，卻沒發揮任何功能，造成台灣今日危機。

對於出生率屢創新低，有人歸究於生活經濟壓力。行政院前政務委員、台大社會系教授薛承泰認為，經濟雖是出生率的必要條件，但並非主因，觀念與生活型態更是必要條件。經濟問題向來存在，尤其50 年、70年前經濟壓力更大，出生率仍比現在高許多，因為過去對生育下一代看得比負擔更重要，所以願意生孩子，現代人卻認為負擔大於希望，加上非主流婚姻等因素，所以「加碼不見得有效，觀念很重要」，出生率若掉到1以下，經濟加碼效果就非常有限。

台大社工系教授馮燕也說，所謂經濟壓力真的只是「說法」，調查訪問女性結果顯示，經濟考量往往排第三到五之間，第一個理由都是配偶的態度，近九成女性想生小孩，但通常不敢一個人生養，因為怕丈夫不太負責任會自己一個人帶小孩。第二個理由是同儕氛圍，通常公司若鼓勵生育，女職員生育率就會提高，反之會減少。

馮燕說，不生小孩還有一個隱因，就是社會安全。例如韓國，只要北朝鮮射飛彈，當年韓國出生率就下降；若朝鮮半島情勢穩定，安全性一提高，韓國的出生率就會提高。在台灣沒人敢說出生率下降是因為兩岸安全，蔡政府的兩岸關係態度明顯有備戰氛圍，雖然社會學家不願往那個方向歸因，但她確實聽到年輕人提到，兩岸如果開戰「為何還要讓孩子來受罪」、「萬一開戰，還得帶著孩子逃難」。

王育敏也指出，去年新生兒人數創史上新低，與總統的態度有很大關係。馬政府時期新生兒曾跌到16.6萬的低點，馬英九視為國安危機，推許多政策拉抬才回升到23萬；反觀蔡總統就任後卻逐年下降，很少提醒少子化危機或鼓勵生育政策，2020選舉時蔡英文提出發放5000元津貼，不料竟是分期付款，今年8月才要調到3500元，明年8月才要調到5000元，難道要當成2022年選舉的加菜金？

薛承泰預測，台灣今年的新生兒人口數可能會跌破15萬人，少子化危機已經呈現，依此趨勢，2000年台灣老年人口僅佔8.6％，目前佔 16％，估計到了2040年老年人佔比恐將超過30％。

(中時 )