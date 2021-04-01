清明節為傳統重要掃墓祭祀節日，因新北市五股、八里區的公墓群(範圍1425222平方公尺)堪稱全台最大公墓(納骨塔)園區，掃墓期間將出現大量祭祀車(人)潮，但因受限於地形-孝義路山區道路及聯外道路龍米路、成泰路等狹窄，極易造成行車速率減緩或交通壅塞，以下針對連假期間及期前交通疏導作為摘要說明：

一、加開接駁專車：

因墓區道路狹窄，五股、八里區公所提供免費掃墓接駁專車服務，減少車輛進入：

(一)期程、時間：4月2、3、4、5日，8時至16時。

(二)行駛路線：

五股區：成泰路→孝義路→天乙路公墓區沿線。

八里區：中華路→中山路→龍米路沿線。

(三)各區掃墓專車轉乘停車接駁地點：

蘆洲區：蘆洲區公所前（三民路)。

五股區：成泰路與孝義路口籃球場旁。

八里區：八里區公所前公車站（中山路）及渡船頭街口前公車站(龍米路)

二、相關管制措施：

蘆洲分局在易壅塞路段實施單行道管制、車道分流等管制措施： 五股區孝義路實施車輛單向通行之管制時間，路線為孝義路→天乙路→成泰路三段577巷→成泰路三段路口→車輛僅能直走成洲六路或右轉成泰路往五股方向，另孝義路-天乙路兩側嚴禁停放汽車，避免造成車流回堵。

三、高、快速公路管制措施：

(一)轄內國道一號五股交流道、台64線、台61線都將視主線交通狀況採取嚴格匝道儀控管制。

(二)清明連續假期第一天(4月2日06-12時)國道一號南下入口雙向都將實施高乘載管制。

四、蘆洲分局轄區易壅塞道路替代路線：

(一)有關五股區成泰路-往淡水方向交通壅塞，請改道走蘆洲區環堤大道→三重區三信路→重陽橋→洲美快速道路→大度路→淡水

(二)有關五股區新五路-往國道1號高速公路方向交通壅塞，請改道走五股區民義路→林口區粉寮路→中山路→文化路→國道1號高速公路

(三)有關五股區新五路-往國道1號高速公路方向交通壅塞，請改道走五股區登林路→林口區中山路→文化路→國道1號高速公路

(四)有關五股區新五路-往國道1號高速公路方向交通壅塞，請改道走台65線快速公路→國道3號高速公路

(五)有關往國道1、台65線往國道3號高速公路南下方向交通壅塞，請改道走台64線→台61線往南

(六)有關台64線接台61線南下發生交通壅塞狀況時，請改道於台64線八里匝道下商港路，→(左)中華路三段→(右)訊塘一路→(左)中山路三段→台15線-南下；另台61線北上發生交通壅塞狀況時，請於台61線八里匝道下中山路匝道→中山路三段→(右)訊塘一路→(左)中華路三段→(右)台64線八里匝道或(直行中華路二段)。

(中時 )