環保署預告增加列管硝酸銨及氫氟酸為關注化學物質，依該二項物質特性及國內運作情形公告管制運作行為外，並指定公告為具有危害性的關注化學物質，包括列管化學物質輸入、製造、使用、貯存、運送及販賣等，強化可能發生事故前的風險控管。

環保署指出，硝酸銨及氫氟酸目前均由各部會依權責管理，但未及流向追蹤及災害預防與應變，為補強管理缺口，環保署將該二項物質公告列管後，將可確實掌握化學物質流向，包括從輸入、進入國內之運送、業者端貯存及製程使用管理等完整資訊，期望在各部會權責分工下共同合作，對於其具高風險之運作行為加強列管，強化事故風險控管，落實化學物質源頭管理及安全使用。

硝酸銨常見於農業肥料製造、採礦爆破及炸藥製作，但貯存管理不當恐造成爆炸意外，例如2020年黎巴嫩首都貝魯特港口大爆炸事件。此外，硝酸銨也是環保署第一個公告列管的關注化學物質一氧化二氮（笑氣）原料，將硝酸銨進行熱分解，可製得高純度的笑氣，掌握硝酸銨使用亦可同步掌握笑氣生產來源。

氟化氫加水則為氫氟酸水溶液，俗稱化骨水或白骨酸，具有皮膚腐蝕性及刺激性。而其亦為半導體晶片浸蝕、清洗及其他相關產業廣泛使用。若皮膚碰觸到高濃度的氫氟酸，會立刻引起疼痛、泛白、紅腫反應，甚而壞死及潰爛之嚴重情形。國內除曾發生不當使用致傷亡事件外，也多次發生以高濃度氫氟酸水溶液攻擊傷人意外。公告列管氫氟酸後，除工廠使用外，氫氟酸水溶液之化工原料行銷售通路，亦須取得核可文件才可以販賣，可降低使用風險。

(工商 )