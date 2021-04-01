矽智財大廠Arm（安謀）宣布推出Armv9架構，以因應全球與日俱增的對安全性、人工智慧（AI）與無所不在的特定處理的需求。Armv9立足於Armv8的成功基礎，是10年來首次推出的全新Arm架構。全新的Armv9架構將成為未來3,000億顆基於Arm架構晶片的重要驅動，帶來更高的效能、強化的安全性、數位訊號處理及機器學習能力。

Arm執行長Simon Segars表示，在展望由AI定義的未來時，必須鞏固尖端運算的基礎，以因應即將到來的獨特挑戰。Armv9正是解決方案。它將成為接下來3,000億顆基於Arm架構晶片的先驅。這些晶片將由來自對於普遍、特定、安全與強大處理力的需求所驅動，同時建構在通用運算的經濟效益、設計自由度與容易取用等特性上。

基於Arm架構的晶片出貨量持續攀升，過去5年來已經出貨超過1,000億個基於Arm架構晶片的裝置。依目前的速度推估，不管是在終端裝置、數據網路內，或是雲端上，全球100％的共享數據很快的都將藉由Arm的技術來處理。上述這種無所不在的運算使Arm責無旁貸，必須在Armv9架構上推出具備更高安全性、更佳效能、及其他全新功能。隨著AI、物聯網與5G在全球的強勁發展，Armv9將加速從通用運算轉為特定運算的應用。

為了面對當今最大的科技挑戰，亦即保護全世界的數據，Armv9架構藍圖推出Arm機密運算架構（CCA）。機密運算是在硬體架構的安全環境中執行運算，以協助保護部份使用中的程式碼與數據不被存取或修改，甚至特殊權限軟體也無法如此，未來將導入動態設置機密領域的概念，讓所有應用程式皆能在非安全與安全世界中使用。

在過去5年間，Arm架構每年為CPU提供的效能提升都超越業界平均速度。Arm也將在Armv9世代維持這樣的速率，預計未來兩代的行動與基礎架構CPU，都將有超過30％的效能提升。再者，藉由將全面運算的設計原理應用到針對汽車、終端、基礎架構與物聯網解決方案的所有IP產品組合，Armv9系統層級技術將橫跨所有IP解決方案，並優化個別IP的表現。

Arm資深副總裁暨首席架構師與院士Richard Grisenthwaite表示，更複雜的AI工作負載要求，帶動了對於安全升級與特定處理的需求，這將成為開啟全新市場和機會的關鍵。Armv9將讓開發人員縮短硬體與軟體間的關鍵落差，以打造並設計出未來值得信賴的運算平台，同時促成標準化，來協助合作夥伴在更快的產品上市時程、成本管控與打造專屬的獨特解決方案能力之間取得平衡。

(工商 )