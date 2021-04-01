已整併通訊軟體LINE的日本網路服務公司Z Holdings今天宣布，子公司YJ Capital和LINE Ventures整併為Z Venture Capital，將結合Z Holdings與LINE的企業創業投資事業。

Z Venture Capital將成立擁有300億日圓（約新台幣77.4億元）資金的ZVC 1 Investment Partnership基金，成為日本規模數一數二的企業創投。此基金將主要用於投資日本、韓國、美國、中國及東南亞等全球市場標的。

Z Venture Capital的投資產業不限，但將策略性聚焦於消費性網路、電商、金融科技、虛實融合與行動產業，同時分析美國等先進市場的人工智慧（AI）、機器人、深度科技和區塊鏈等技術發展。

Z Venture Capital執行長堀新一郎表示，雅虎日本和LINE的企業創投事業今天正式整合，希望為新創團隊提供成長資本，並與Z Holdings生態圈接軌。

(中央社)