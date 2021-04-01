雅維（左）邀閃靈Freddy擔任嘉賓。（獨一無二娛樂文化提供）

金曲歌后雅維茉芮周三在台北Legacy舉辦出道首場售票演唱會《雅維的夢》，由老公也是董事長樂團吉他手白董擔任演唱會導演，當晚包括專輯製作人何欣穗、北原山貓、台客電力公司、董事長樂團等人到場支持，演唱會樂團以12人大編制，完整呈現雅維的音樂創作想法，上台前她表示既緊張又興奮，但一上台看見滿滿的歌迷與好友，內心只有滿滿的感動。

演唱會安排在平日晚上，她一度擔心時間會不好配合，特別是外縣市的朋友，台下觀眾幽默安慰她：「沒關係，愚人節放假啦！」雅維一連送上17首歌曲，並邀閃靈Freddy擔任嘉賓，兩人首次同台合唱〈巫醫〉，Freddy看見緊張的雅維，輕鬆表示：「這裡是我的選區，來唱不緊張，當作是來跑基層。」另一位嘉賓Ponay則演唱兩首原式K歌，他笑稱是來鬧場的，平常都在房間唱歌，第一次站在這麼高級的舞台，很緊張。

唱給媽媽的歌曲時，雅維一度哽咽，她表示剛開始從事母語創作時，母親很反對，一直擔心大家聽不懂，會賺不到錢，直到第三張專輯，母親終於轉為支持，並表示：「這可能是阿公阿嬤給妳的任務，只要妳快樂就好！」演唱會安可則是眾星好友大合唱，包括溫嵐、No name余荃斌、呂薔、蘇婭、阪志（尤勞尤幹）、雷諾、胡采書、史瓦力樂團、男團TATAN成員Austin 、武勇達印、榮忠豪、羅美玲等人，一同為觀眾送上〈莎韻DOZO〉。

(中時 )