受VIX指數近來波動度大，台股期富邦VIX ETF（00677U）淨值也跌跌不休，「愚人節」今天驚見1.96元的「1字頭」數字，但這絕對不是「愚人節」玩笑，若淨值再低於2元，代表期富邦VIX進入清算倒數期，下市警鈴響起。

富邦投信坦言，依金管會函令規定，如期貨ETF基金最近30個營業日平均淨值低於2元、即累積跌幅達90％以上，基金經金管會核准後，將面臨終止、下市及清算程序的命運。

富邦投信解釋，VIX指數自2020年3月創下歷史新高後便大幅下跌，期富邦VIX ETF(00677U)在VIX指數大幅下跌，以及正價差成本兩者的影響下，單位淨值已於近期跌破2元，3月31日先來到1.98元，愚人節今再度下跌、來到1.96元。

去年新冠疫情衝擊全球股市為例，期富邦VIX ETF波段漲幅以倍數計，只需小比例的配置，即可對股票投資組合提供相當的保護；除了在配置比重的建議外，富邦投信也不斷宣導VIX期貨多數時間「正價差」特性，將導致標的指數長期走勢為下跌，因此長期持有須要承擔相當的正價差成本，提醒投資人留意。

(中時 )