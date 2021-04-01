地球極端氣候影響，綠色餐飲漸成主流，六福旅遊集團始終堅持要讓顧客「食得安心，食出幸福原味」，以天然選材、健康烹調、美味上桌、環境友善等四大主張為核心，每道菜都經過逾20道程序的層層把關，台北六福萬怡酒店旗下粵亮廣式料理，更是連續兩年，獲得台灣農業跨領域發展協會(AMOT)星級溯源餐廳認證，運用可溯源的產銷履歷食材，精心設計出「大地餐桌」系列限定套餐。

為響應422世界地球日，從4月1日至4月30日推出全月份優惠活動，須提前3天透過線上預訂「大地套餐」，即享三人同行其中一人免費(酌收原價10％服務費)，等同69折優惠，每天限量10組，讓民眾吃得美味又健康，同時又能安心愛地球。

粵亮廣式料理「大地套餐」，嚴選台灣在地好食材，不僅講究新鮮健康，更減少運輸，達到減碳愛地球的目的，還可追溯食材來源，愛護地球也守護健康，讓消費者吃得更安心。粵亮廣式料理全新規劃的「大地套餐」，共有8道料理，精心選用溯源上等食材櫻桃鴨、萬香雞、龍虎石斑、自然豬、台東池上米等入菜，更講究新鮮健康，再結合主廚精湛廚藝，讓民眾每一口都充滿驚喜。

套餐中的醬燒自然豬，精選可溯源的自然豬食材，肥肉與瘦肉間的完美比例讓人吃起來感覺肥而不膩，經過細火慢悶入味後，入口即化的口感、鹹甜醬汁的細膩滋味讓人回味再三。野菌松露蒸石斑將新鮮溯源龍虎石斑清蒸後，淋上松露醬及新鮮野菌，一入口松露香氣撲鼻，搭上有珍珠龍膽美譽，肉質紮實鮮甜的龍虎石斑，而來自屏東無施打抗生素的萬香雞，則是搭配膠質滿滿花膠與山藥，化為美味又養生湯品，道地傳統美味令人吮指回味。

(中時 )