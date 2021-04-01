日前才剛參加完高雄參加「大港開唱」的「謎路人」樂團歌手賀柏穎(小賀)不明原因在愛河落水身亡，檢方會同法醫今梯進行相驗，確定死亡原因是溺水死亡。至於為何會跌入愛河溺水，仍有待警方釐清。

檢方今天相驗時，賀母也在現場，一度哭到癱軟昏厥哭，數度大喊：「媽媽的心肝寶貝」，經解剖後認定是生前溺水死亡，排除他殺可能。

高雄地方法院旁的愛河畔31日中午發現一具男浮屍在水面上載浮載沉，警方接獲報案後，立即封鎖現場，並將男屍打撈上岸，但屍體僵硬，已經明顯死亡，一旁階梯上還留有摺好、整齊放置的衣物及球鞋。警方進行指紋比對，證實死者為日前到高雄參加「大港開唱」樂團歌手小賀。

據了解，小賀是知名樂團「謎路人」主唱，2天前特地到高雄參加萬眾期盼的「大港開唱」活動，沒想到活動結束後，團員皆聯繫不上小賀，緊急於31日報警，卻隨即接獲噩耗，樂團所屬音樂公司也發出聲明致哀，大批歌迷也也悲傷留言致意。

小賀因外形酷似藝人王陽明，因此有「台南王陽明」之稱，因四名成員都是高雄人，因此自詡是高雄的獨立搖滾樂團，在2014年創團後，曾受邀到日本演出。

「謎路人」透過所屬音樂公司昨晚也發出聲明強調，小賀近來不僅在音樂上有了更突破的發揮，生活狀態也相當穩定，並非外界所傳的精神問題，希望外界勿妄加揣測，造成家屬二度傷害。

謎路人樂團聲明如下：

今天，是個永遠難忘的悲傷日子，我們的主唱小賀 81 離開我們去當天使了。

大港開唱謎路人演出結束後，他的狀況非常好，無論是團員與經紀公司都認為大港開唱的演出在水準之上，更鼓勵他要越來越穩定，大港開唱的兩天，小賀都跟著團員進出，也非常開心的演出以及享受音樂祭，由於大港之後兩日團員聯繫不上他，於是今日緊急報警處理，報警的同時也接獲警方於愛河撈起無名死者的消息，於是協同家屬進一步指認，最終確認了小賀往生的消息。

過去，小賀曾經有過一段無法令人放心的日子，但在團員與公司的支持下，他度過了最艱困的日子，經過一年多的努力，小賀不僅在音樂上有了更突破的發揮，生活狀態也相當穩定，並非外界所傳的精神問題。

目前警方正在釐清死因，在確認之前，請不要隨意揣測，任何網路上的流言蜚語，對小賀的家人與朋友都是二度傷害。

請大家一同為小賀祈求冥福，永遠記得他的歌聲與台上的姿態，那個從小帶著驕傲的翅膀努力成長的孩子，現在會成為每個人的翅膀，永遠守護著大家。

謎路人永遠都會是出力音樂的驕傲。

(中時新聞網)