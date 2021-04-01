鑒於元件發展性而言，如何提升電力使用效率，進而達到裝置低耗能目標，已成為未來製造業者顯學項目。韓國政府1日公開表示，支持發展功率半導體，也凸顯自己在電動車，5G與自動駕駛等新興產業積極涉獵的決心。

韓國計劃到2025年時，至少開發五種功率半導體產品。同時，韓國也計劃支持在當地興建六到八吋晶圓代工廠。

功率半導體，是用於電力設備的電能變換與電路控制，是電能功率處理的核心元件，也是弱電控制與強電運行間溝通管道。典型的功率處理包括變頻，變壓，變流，功率放大與管理，除確保設備正常運行外，功率元件還能有效節能。

韓國政府指出，開發節能型功率半導體為重中之重，因為電動車需要有更耐熱，更耐壓與更持久的零組件。況且，電力有效管理對人工智慧，5G以及自動駕駛等都至關重要。因此，發展下一代功率半導體，是實現未來願景的關鍵。

預計到2022年，韓國將挹注60億韓元約529萬美元，用於基建試點上。先透過點，然後擴大層面。同時也誓言要拿下零組件，模組以及系統等關鍵供應鏈。

韓國功率半導體市場的規模，粗估約為20億美元。同時，大部分靠進口來滿足其九成需求。

韓國政府補充，到2023年，功率半導體全球市場規模，預計將達到530億美元，較2019年的450億美元成長約18%左右。

(時報資訊)