桃園市桃園區昨天三民、民生路口有單車襲胸狼出現，民眾將影片Po上臉書社團，警方獲報，發現27歲林姓男子涉嫌重大，3小時內將他查緝到案，詢後依照性騷擾防治法移送桃園地檢署偵辦。

據了解，林姓男子疑似情緒不穩，在路口襲胸後，恰好民眾行車記錄器拍下畫面，上傳臉書呼籲民眾要小心。警方也接獲報案，為避免造成大家恐慌，趕緊逮捕林男。

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(中時 )