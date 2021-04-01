桃園出現單車襲胸狼 警3小時內逮捕到案 15:112021/04/01 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市桃園區昨天三民、民生路口有單車襲胸狼出現，民眾將影片Po上臉書社團。（摘自臉書社團桃園大小事） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市桃園區昨天三民、民生路口有單車襲胸狼出現，民眾將影片Po上臉書社團，警方獲報，發現27歲林姓男子涉嫌重大，3小時內將他查緝到案，詢後依照性騷擾防治法移送桃園地檢署偵辦。 據了解，林姓男子疑似情緒不穩，在路口襲胸後，恰好民眾行車記錄器拍下畫面，上傳臉書呼籲民眾要小心。警方也接獲報案，為避免造成大家恐慌，趕緊逮捕林男。 ★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。 高雄當街飛車擄人 賓士男遭押走獲釋神隱拒出面 5旬男乘車外出心臟病發 警協助開道縮短一半車程 (中時 ) #襲胸 #色狼 #單車 #性騷擾 #到案 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美加州爆大規模槍擊 多人死傷 11:082021/04/01 國際 《金融》金管會保險局主秘 組長蔡火炎調任 07:452021/04/01 財經 響應2021自行車旅遊年 福容環島打造7家自行車友善飯店 11:172021/04/01 生活 大重量臥推藏風險 壯男重訓胸肌應聲斷裂 00:432021/04/01 健康 男娶越南妻完婚後遭放生10年 親姐怒斥：只見過1次弟媳 14:142021/04/01 社會 佛洛伊德最後9分鐘 白警殺人案續審壓頸影片呈堂 13:282021/04/01 國際 從困窘到富有 壽險業9個月翻身 04:102021/04/01 財經要聞 防空飛彈部隊上兵營內網路簽賭輸到脫褲 拿空防開玩笑 09:542021/04/01 社會 彭百顯新書發表會 呂秀蓮：當年聲援彭案 因此得罪「上面」 12:562021/04/01 政治 偷拍小情侶公園涼亭內激情壞壞 狗仔父女檔遭起訴 13:092021/04/01 社會 清明時節沒有雨紛紛 戴立綱示警：缺水恐持續到五月中 11:402021/04/01 生活 社會熱門新聞 喝花雕雞睡著 彰化男驚醒見命根子不見 女友冷回：沖馬桶了 - 社會 【角頭槍殺】高衩旗袍妹排排站超吸睛 座位圖曝大哥輩分 - 社會 【角頭槍殺」台南角頭「建文」出殯 250輛黑頭車加5000名兄弟送行 - 社會 【角頭槍殺】弘仁會撂300人參加「建文」公祭 北市警攔車大清查 - 社會 壓制嫌犯遭斷章取義PO網 苗栗分局公布畫面打臉力挺員警執法 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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