《商情》供給緊張 支撐歐美PET續漲 15:072021/04/01 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 供給緊張，支撐歐美瓶級聚酯切片PET價揚；儘管美國自2月中暴風雪以來，大部分的聚酯廠已從停工中復產，不過總體的供給呈現吃緊，在產量有限提振下，美國國內PET漲勢延續，單周漲逾11%，突破每噸1500美元，而西北歐和英國市場也持續堅挺，現貨價格進一步上漲。 亞洲市場則呈下降，因市場買氣不振，買家等待價格的進一步下滑，本周東北亞現貨報價跌20美元/噸，東南亞持平。(商品行情網) 《半導體》台積電拚增產能 擬停止價格折讓 《商情》種植報告優於預期 紐約棉花續漲 (時報資訊) #供給 #PET #緊張 #支撐 #歐美 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《塑膠股》石化原料報價撐腰 台塑Q1本業獲利拚新高 10:182021/04/01 財經 《商情》賣壓湧現 亞洲天然期膠續跌 10:012021/04/01 財經 《商情》憂產量減少 棉花電子盤續升 11:262021/04/01 財經 《商情》出口樂觀 馬來西亞棕櫚油反彈 10:012021/04/01 財經 《半導體》瑞昱營運穩健 外資續挺 12:002021/04/01 財經 蘇伊士運河阻塞影響 歐美線運價恐再大漲 04:102021/04/01 財經要聞 原物料價格指數快破表 製造業者警告延後交貨 13:272021/04/01 財經 《基金》陸大型藍籌A50指數 疫後有潛力 11:432021/04/01 財經 在岸價收升 終止連八貶 04:102021/04/01 全球財經 《金融》財長：萬六有實體經濟支撐 11:432021/04/01 財經 《商情》種植意願低於預期 大豆和玉米飆漲 10:352021/04/01 財經 財經熱門新聞 長賜輪怎麼賠？長榮海運總座首度出面說明 - 財經 彰銀扯爆了！豬肉攤商存84萬被通知少10萬 金管會說重話 - 財經 - 工商 台股萬六恐泡沫快逃？謝金河：這2種股票吹出大泡泡 - 財經 台股恐泡沫金融還能存股嗎 專家7字曝買點 - 財經 台股飆上16600點 這3種股票散戶別賣太快 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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