供給緊張，支撐歐美瓶級聚酯切片PET價揚；儘管美國自2月中暴風雪以來，大部分的聚酯廠已從停工中復產，不過總體的供給呈現吃緊，在產量有限提振下，美國國內PET漲勢延續，單周漲逾11%，突破每噸1500美元，而西北歐和英國市場也持續堅挺，現貨價格進一步上漲。

亞洲市場則呈下降，因市場買氣不振，買家等待價格的進一步下滑，本周東北亞現貨報價跌20美元/噸，東南亞持平。(商品行情網)

(時報資訊)