台東縣政府1日於台東玉世宮前廣場舉辦「台東夏雪芒果」行銷記者會。（莊哲權攝）

有「芒果界LV」美譽的台東夏雪芒果，今年首波早春果透過跨境生鮮電商外銷香港、澳門及新加坡等國際市場，短短1個月預購已達400箱（1000公斤）。2日至6日將在「第18屆香港春日美食節」亮相。台東縣長饒慶鈴表示，未來縣府持續加強行銷，為台東高品質農產開拓國際市場。

台東夏雪芒果多年來在縣府與各通路合作下展開全方面行銷，成為最優質的芒果品牌，縣府1日於台東玉世宮前廣場舉辦「台東夏雪芒果」行銷記者會，饒慶鈴表示，縣政府是連續第3年協助台東夏雪芒果推動行銷。其中第1年縣府要求果農顧好品質，並協助在香港叮噹車刊登車體廣告，第2年則為其設計公版紙箱，今年除了持續公版紙箱和授權貼紙的補貼外，也將辦理果品評鑑。

據了解，夏雪芒果是第1個有身分證的芒果，目前全縣經授權種植的農民有89位、種植面積約120公頃，占全台種植面積的4分之1，年產量約有60萬公斤，是最能代表台東的優質水果之一。台東農民也以更優秀的管理技術，調節產期提前到3月下旬開採，不僅錯開外縣市如屏東5月、台南6月的產期，也可以提早銷售曝光。

農業處表示，在努力爭取下，今年福爾摩沙公司特別為台東夏雪芒果設計不同的授權貼紙，讓台東在地生產夏雪芒果和外縣市有所區別。另外，今年除了持續公版紙箱和授權貼紙的補貼外，預計在6月中旬也會辦理1場台東夏雪芒果評鑑，屆時也歡迎大家來品嚐及訂購。

(中時 )