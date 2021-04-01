長榮海運（2603）1日舉辦法說會，總經理謝惠全親自回應長賜輪事件後續。他表示，長榮目前有12艘貨櫃輪受到影響，1艘為長賜輪，3艘已經轉往好望角，4艘在原地等待，4艘陸續來到運河，估計將造成5-8天延誤。謝惠全也談到缺櫃問題，他說長賜輪事件後，因塞港使得貨櫃無法順利回到遠東，他舉例，原以6艘船跑一航線，但若延誤一周，就需增加1艘來跑，運力少了七分之一，約14％，這就是美國線爆艙的因素；因歐美持續塞港，且第三季旺季到來，預期到第三季後塞港情行才可望紓解。

謝惠全說，5月美國線長約即將簽約，因缺櫃、塞港等影響，客戶願意付較高的運價，要得是「艙位保證」，預計美國線的漲幅相當大，但未鬆口幅度。以之前陽明的說法是美國線長約價今年漲幅一倍以上或1000美元。

謝惠全表示，目前長榮的平均運價已經來到1,800美元，平均油價低於400美元，主因超過一半的船已裝載脫硫塔。長榮去年第四季毛利率達33.26％，貨櫃航商只要毛利率低於8％就會虧錢，去年受惠高運價、高運量、低油價，EPS高達5.06元。

謝惠全強調，長賜輪卡在蘇伊士運河事件，由於長賜輪是長榮的租船，基於海事法17項免責條款，運送人免責，船東才是後續賠償主要負責人，長榮僅需對貨物負責，而貨物也有投保險，長榮幾乎不用賠償。

長榮日前董事會通過擬每股配發現金股利2.5元；長榮1、2月營收都創新高，法人估長榮光是今年第一季獲利就可逾半個股本並超越去年全年獲利，上半年就有機會賺逾一個股本，全年獲利可望較去年至少倍增起跳。

(工商 )