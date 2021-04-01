今上午香港法院裁決包括壹傳媒創辦人黎智英等7人兩項罪名，總統府發言人張惇涵表示，政府將持續關注後續發展，並對於北京當局繼續侵害香港的民主及人權，限縮香港人民集會遊行權利的作為，表達高度遺憾和譴責。

張惇涵表示，要再次呼籲北京當局，唯有與香港人民展開誠懇對話，才能化解爭議，讓香港社會回歸平靜。民主的台灣會持續相挺香港人民、相挺自由民主的普世價值。

(中時 )