黎智英集結案成立 府：北京侵害港人權，遺憾和譴責 15:232021/04/01 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 總統府發言人張惇涵。（本報系資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今上午香港法院裁決包括壹傳媒創辦人黎智英等7人兩項罪名，總統府發言人張惇涵表示，政府將持續關注後續發展，並對於北京當局繼續侵害香港的民主及人權，限縮香港人民集會遊行權利的作為，表達高度遺憾和譴責。 張惇涵表示，要再次呼籲北京當局，唯有與香港人民展開誠懇對話，才能化解爭議，讓香港社會回歸平靜。民主的台灣會持續相挺香港人民、相挺自由民主的普世價值。 壹傳媒創辦人黎智英 涉嫌非法集結案罪名成立 美國務院：香港新選制 民主派受限 (中時 ) #香港 #黎智英 #人權 #遺憾 #總統府 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 香港基本法附件一、二修訂通過 習近平簽署主席令明起施行 15:552021/03/30 兩岸 香港選制改革 陸委會批中共畏懼民主 04:102021/03/31 產業財經 亞裔仇恨瀰漫美國 外交部：譴責任何形式暴力 15:022021/03/31 政治 蘇泳霖》香港雙普選目標未變 20:012021/03/31 觀點 香港雙普選目標未變 04:102021/04/01 時論廣場 4月1日世界公民日 稅改團體再批太極門案法稅迫害 18:052021/04/01 社會 憲改小組會議 總統：身為執政黨要負責任 提出自己的版本 16:162021/03/31 政治 大陸全國人大常委會 全票通過修改《香港基本法》！香港選制 走向愛國者治港 04:102021/03/31 焦點要聞 美中會後戰狼雲起 北京不再尊重華府的原因曝光 15:152021/03/30 國際 中天嚴正聲明：美人權報告未深究蔡政府關中天 令人遺憾 15:062021/03/31 政治 三接遷址無共識 環團遺憾不停工 04:102021/04/01 政治要聞 政治熱門新聞 韓國瑜「快訊」今晚宣布參選國民黨主席？ 王淺秋飆淚 - 政治 年輕人最支持這黨？4大政黨最新民調跌破眼鏡 - 政治 NCC拍板華視遞補52台後 最新民調竟一面倒 - 政治 彭文正全面還擊 臉書狂貼14篇文嗆：告真博士？笑死人 - 政治 陳柏惟罷免案會不會過 黃暐瀚最新預測出乎意料 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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