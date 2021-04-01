「總站夜市」攤商代表日前到台中市政府陳情，攤商哭訴跪求「盧市長救救我們、給我們一口飯吃！」（陳世宗攝）

台中市北屯區占地近2000坪的「總站夜市」，去年雙十連假風光開幕；卻因噪音、交通等問題，遭經發局當場處6萬元罰鍰，並勒令停業至今，將於3日重新開幕並改名「捷運總站夜市」。經發局長張峯源1日指出，業者提交通改善、縮短營業時間、增加停車位等方案通過審查，開幕當天將前往稽查。

經發局指出，捷運總站夜市占地約1800坪、300攤，宣佈於4月3日將重新開幕，每週三、五、六、日營運；因去年在雙十連假風光開幕，湧進大批人潮車陣引來當地居民強烈抨擊。該局要求業者針對光害、交通、噪音、停車、環保等議題進行改善，最重要是與當地居民溝通協調。

張峯源表示，業者改善計畫，包括提供0.5公頃停車場，可停170輛汽車、400輛機車；營運時間從下午4時到晚上10時，避免噪音不使用擴音器，油煙使用靜電集煙系統；交通及停車空間等經警察局、消防局現場會勘後沒有問題，市府方同意業者可重新營業。

業者指出，因去年在連假開幕，人潮擠爆引來各界抨擊，重新開張建議民眾分流前往，不用擠在開幕期間逛夜市，開幕當天傍晚會在FB直播現場人潮狀態，民眾可視人潮決定是否前往？夜市人潮擁擠時也會在4個出入口提出警示牌告知，提醒稍後入場。

張峯源強調，市府要求務必要做好人潮車流的疏導與管控，開幕當天經發局會派員前往稽查，若有缺失將要求業者立即改善；爾後亦會排班前往輪流稽查。

(中時 )