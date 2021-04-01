新大學考招制度明年實施，大學學測與分科測驗各考科新增由選擇題和非選擇題組成之混合題型，並使用可同時作答選擇題與非選擇題的新式答題卷。為協助學生應試準備，大考中心將在7月28日至30日試辦考試，4月12日至23日接受集體報名。

大考中心表示，試辦考試辦理科目為國文（不含國寫節次）、英文、數學 A、數學 B、社會、自然計6考科，測驗範圍為部定必修高一、二課程。

自明年學測起，國文考科將包括國語文綜合能力測驗（國綜）與國語文寫作能力測驗（國寫），成績各占50％，分節施測。不過考量明年學測國寫命題方向沒有調整，故本次試辦考試未納入國寫節次。另高二必修數學分為A類與B類各設考科，因此有數學A考科和數學B考科。

大考中心說，本次試辦考試主要對象為普通型高級中等學校、綜合型高級中等學校學術學程，以及單科型高級中等學校之高二在學學生，由學校辦理集體報名作業；報名日期為4月12日至23日，學生可以自由選考，不限科目，也不收取報名費用。

大考中心說，因111學年可能要重考的學生或許仍在進行110學年度各項升學準備，故此階段僅辦理高二學生集體報名；至於重考生的報名條件、方式與時間，目前正在研擬中，會盡早公告週知。

為利高中了解今年試辦考試相關訊息，大考中心網站已增設「110 試辦考試專區」

（https：／／www.ceec.edu.tw），除試務專區供集體報名外，也提供本次試辦考試相關資訊，有興趣者可上網查詢。

(中時 )