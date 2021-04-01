受疫情影響，世界似乎變了，連傳播媒介也轉以「聲音」為主，Clubhouse、Podcast等平台竄起，不少網紅相中800萬收聽眾改當廣播主，成了最新行銷利器，而疫情下成立的旅行社「島風行旅」也跟進開播，將打破同溫層更深入介紹恆春半島。

不同傳統旅行社的「島風行旅」，是里山生態公司為解決恆春半島社區小旅行的合法性問題而成立，從零到有一路走來的經營理念很前衛，加上選在疫情期間正式上架，堪稱討論度十足，而今又嗅到全球行銷走向當起廣播主，再次令人嘖嘖稱奇。

里山指出，團隊從2019年起開始經營臉書粉專「恆春半島慢慢遊」當類網紅，透過拍影片介紹半島上的人文風景與好吃好玩等，深受數萬網友喜愛，但去年他們察覺在疫情影響下，「全球的傳播媒介改以聲音為主」，大家出門拍片難，只好待在室內開起廣播聊天室。

里山發現，用聲音傳播訊息，雖沒有影像來得有畫面，但也因無腳本與任何角色設定，反而讓情感呈現地更直接、更貼近人心，也明白到Clubhouse、Podcast等平台為何會在全球竄起，甚至吸引網紅改當廣播主，而「島風行旅」當然也要跟進走入人心。

里山計畫在Clubhouse、Podcast各開頻道，以「回家吧」、「在地談古」、「在地職人」、「南飄人」等4大主題開講，期待帶領大家以「回家的態度」來看生態旅行這件事，並講述在地的特色人事物、與約訪職人及深愛恆春的外地人，從不同角度來看恆春半島。

「打破同溫層與地域限制，向全世界深入介紹恆春半島！」里山興奮地說，廣播的魅力已在全球燃燒中，相信恆春半島可以透過聲音平台讓更多人認識。

(中時 )