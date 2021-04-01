水情吃緊，經濟部宣布新竹、苗栗、台中、彰化部分地區清明連假後限水節水政策，部分縣市將採「供五停二」、減壓供水措施，以紓解水情，慈濟邀您一「筷」省水，一起省下水庫蓄水量，不僅不用擔心無水，更可以節省水費。

慈濟基金會表示，打開水龍頭的水量不超過一根筷子的粗細就可省下大量不必要的浪費水資源。(戴志揚翻攝0

滴水成河、惜水如金！日常生活除了隨手關緊水龍頭，不讓乾淨的水流掉，經濟部水利署節約用水資源網也提供家庭節水秘笈：廚房節水、洗衣節水、馬桶節水、洗澡節水、庭園節水、其他節水，還有查漏與檢漏。長年推動環保的慈濟基金會化為SCD七字口訣：「澆喝沖洗，夠！夠！Go！」邀您省水(Save)、查漏(Check)、勤回收(Do)，打開水龍頭同時，不忘一「筷」省水。

什麼是一「筷」省水? 慈濟基金會表示，打開水龍頭的水量不超過一根筷子的粗細，假設一個人一天洗10次手，一「筷」省水每次可節省1公升用水，一天約省下10公升的水，以台灣人口數來計算，一年將省下8395萬公噸的水，約可省下一座石門水庫的蓄水量，一年可省下超過8億的水費。

住在高雄的慈濟志工劉素花，家裡平常有3到4人，20多年來，家裡的水費約100多元；台北市陳姓慈濟志工與先生平時白天在家，小孩則是放學下班後回家，一家5口人兩個月水費維持在200元上下，很少超過250元。他們的節水方法就是：將水多重利用、力行1「筷」省水。

劉素花住家靠海，在家中透天厝頂樓及一樓屋簷放置大水桶集取雨水，雨水可用來手洗衣服、澆水、沖馬桶等清潔，為了避免孳生蚊蟲，她使用的是有蓋的大水桶。

三餐在家煮的劉素花重複使用自來水，例如用洗菜水洗碗，且每次開水都一「筷」省水，讓水流不要太大。劉素花說：上人說過「水是大生命」，是天公伯賜給我們禮物，缺水才知道是苦，養成良好習慣很重要，打開水龍頭水量太大，流掉太浪費水資源了，自己在家或外出都能做到省水好習慣，因水是公共財。很感恩先生每天幫忙，用水桶將雨水從頂樓提下來，而且先生更省水，因為做工的衣服比較容易沾到髒污，先生用回收的洗衣水，先洗自己的衣服一次，再將回收水洗浴室。

從事清潔工作的劉素花說：「水要用得適當，才好收尾。」她舉例走廊地板可以用拖地方式，不要用水管直接沖，直接沖洗反而擦乾要很久。洗浴室的沖水量少才不會濺濕衣服，一樣可以洗乾淨。劉素花說他們家把省下的水費都用來捐款給需要的人，對於省水，她再強調：「1『筷』省水，重複使用很重要，水用一次很可惜，命好不如習慣好。」

許多民眾也許沒有空間儲存雨水，沒有下雨時，也能透過「重複利用家庭用水」省水。陳姓志工一家除了在盥洗時，儲存熱水流出前的冷水於水桶蓄水，也重複利用盥洗、洗碗、洗手、洗衣後段比較沒有泡沫的水。陳女士表示，這些水都可以拿來沖馬桶、清潔地板、澆花草，因此家裡很多水桶，由於家裡五個人每天水的用量不小，因此儲存的回收水不會積很久，不會孳生蚊蟲。

對於儲水動作是否會造成不便，兩位志工都表示，已養成習慣，不會不方便。

(中時新聞網)