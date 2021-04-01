祈錦鈅昨出席「 2021嘉義穹頂國際影展嘉年華」首映會。（嘉義縣文化觀光局提供）

翁滋蔓昨出席「 2021嘉義穹頂國際影展嘉年華」首映會。（嘉義縣文化觀光局提供）

祈錦鈅（小鈅）、翁滋蔓昨連袂出席「 2021嘉義穹頂國際影展嘉年華」首映會，小鈅挾帶網路百萬高人氣獲邀擔任活動大使，透過臉書直播將嘉義穹頂國際影展嘉年華精彩實況零時差分享出去：「 透過自己的頻道介紹給粉絲，希望大家能到嘉義旅遊，有14個國家17部國際影展在此號召女粉絲開放報名組隊和我一起躺著看電影，振興嘉義觀光產業。 」

小鈅表示自己很喜歡大自然，這次的展區有很多日式建築，猶如來到日本京都，三月底四月初正逢櫻花季，她規劃小旅行直奔阿里山，希望將阿里山的日出和櫻花美景分享給大家，「現在不能出國去日本賞櫻，但阿里山的櫻花也是滿山滿谷的，歡迎大家來到嘉義旅遊就能體驗偽出國行程。」

這次的穹頂影展運用科技製作與攝製剪接，放映電影，對於可以躺著看國際影展，就像是躺在草地上望向星空，用最接近大自然的方式觀賞電影藝術，感受環繞的視覺饗宴。擔任嘉賓的翁滋蔓說：「因為很喜歡電影，每周大概會觀賞三到四部片子，還特別去進修了電影導演與演員課程，所以看到此次活動結合了電影、藝術和科技，讓人非常的期待，每個展區都想去參觀，尤其是特別想看看360度的穹頂影展。」

(中時 )