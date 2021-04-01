上周提及部分資金由權值股轉移至中小型股，得到資金動能的中小型股漲勢正進一步擴散。周四(4/1)清明連假前夕不僅大盤改寫新天價衝上16602點，股價創新高的股票更是一檔接著一檔，從電子、傳產到生技等持續有個股轉強表態；目前市場對於逼近前波高點附近的強勢股，心態並未偏於保守，反而持續湧入，這讓「強者恆強、強者續強」成為近日盤面特徵，當中以IC設計、生技、車電最受市場矚目。

先前提過只要缺貨漲價題材還在，資金就不會全數撤出IC設計的看法持續。目前由於晶圓代工產能持續吃緊，進而調漲價格，造成IC設計的成本提高，為了確保營收與獲利，相關IC設計公司也提高產品售價，將成本轉嫁給下游客戶，這會造成今年4月上旬在公布3月營收時，單月營收數字與成長率很容易會較往年來得好看，即便獲利不一定隨之增加(因為成本提升)，但是光看數字就足以吸引部分資金進場，這即是市場目前買盤壓寶IC設計的主因所在。現階段從驅動IC的敦泰、瑞鼎、聯詠；網通IC的亞信、笙科；MCU的應廣、笙泉等都有資金流入的現象。

據業界消息，過去IC設計業對於代工費漲價很敏感，即便是漲5%，也會產生壓力，但是這次傳出只要能取得產能拿到貨，漲幅沒關係，熱度有別以往可見一般，預估在4月上旬，也就是3月營收數字公布前，股價尚屬安全，真正的考驗應在3月營收公布之後。

一路追蹤的生技產業，不僅看好的高端疫苗、台康生等疫苗供應鏈，挾著後續有機會進軍國際市場的利多，股價再創新高，而隱形眼鏡的晶碩、亨泰光、精華，細胞治療的長聖等高價生技股也輪番走高，這代表資金對於有題材或有業績的生技股已有認同度。目前已有越來越多檔生技股站上季線，甚至進入多頭上攻軌道，有能力創高，即是一種攻擊訊號。

至於去年12月至今，持續追蹤的電動自駕車產業，目前已成為各大科技代工廠積極進軍的新領域，後續要觀察的是過去主攻消費電子及NB/PC領域的中小型電子公司，近年有不少轉往泛汽車領域發展，未來若能出現轉機，股價的爆發力會更大，要進一步留意。

(本文作者為摩爾投顧分析師蔡正華)

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(中時新聞網)