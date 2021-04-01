樹谷園區移動式RO淨水設備啟動，台南市長黃偉哲巡視設備及供水狀況。（劉秀芬攝）

樹谷園區移動式RO淨水設備啟動，台南市長黃偉哲巡視設備及供水狀況。（劉秀芬攝）

由中央出資，設於台南樹谷園區的台南首座大型移動式RO淨水設備，1日啟用供水，每天可提供近500噸再生水支援樹谷園區產業，市長黃偉哲親自前往樹谷園區汙水處理廠視察設備運作情形及供水作業流程，聯亞科技也派出水車來取水。

黃偉哲表示，感謝水利署幫忙設置RO淨水設備，每天可提供近500噸再生水支援樹谷園區產業，進而節省自來水以挹注民生用水的使用，他也希望廠商在非製程必要的部分使用再生水，加上目前全市全日減壓供水，希望水庫的水量可使用到7月，未來也將努力增設機組運用再生水。

台南市水利局表示，巿長黃偉哲在2月23日抗旱會議上指出，為解決產業用水缺口，向水利署提出在樹谷園區設置RO淨水設備的需求，並由南市府單位會同水利署防災中心、南區水資源局、樹谷園區服務中心等至樹谷園區汙水處理廠現地勘查，並決定先行設置1組大型移動式RO淨水設備，藉由汙水淨化再利用的方式，紓解產業迫切的用水需求。

為了能盡速協助產業解決用水需求，加速供水期程，自設備運抵樹谷園區汙水處理廠後，以最快的速度進行吊掛組裝、管線布設及運轉測試，在各單位的努力下，僅用12天就完成供水，已有聯亞科技、艾杰旭、聯華氣體登記取水，歡迎樹谷園區及南科廠商登記取水。

本次裝設的處理設備是利用超微過濾機及RO逆滲透淨水機將污水淨化，每日可處理800噸的二級處理放流水，並產出約430噸水質至少符合工業用冷卻水標準的再生水，累計至6月底可供水量約3萬8700噸。

水利局長韓榮華表示，水利署將再補助台南增加5組RO淨水設備，1組增設在樹谷園區，另4組擬設於柳營科工區及永康科工區等地，未來台南每日共可增加約3000噸的RO再生水供廠商使用。

(中時 )