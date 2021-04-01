五年級「浪漫世界」教室。（周麗蘭攝）

六年級「科幻天地」教室。（周麗蘭攝）

一年級「魔法森林」教室。（周麗蘭攝）

二年級「童話王國」教室。（周麗蘭攝）

三年級「海洋物語」教室。（周麗蘭攝）

全校僅56名學生的崙背鄉陽明國小，善用200萬元偏遠小學補助費，一年級教室改為魔法森林教室、二年級童話王國、三年級海洋物語、四年級星際奇航、五年級浪漫世界、六年級是科幻天地，校長吳書璧表示，「這應該是所有小朋友的童年夢想」。

6間教室改造後都是仿木紋地板、有一組沙發椅、一張學習探索桌，六年級小朋友感嘆「只能用3個月太可惜，要把崙背國中搬過來」。

陽明國小很早就把崙背乳牛意象當作校園裝置主題，校園洋溢卡通乳牛的童趣，去年底學校獲得偏遠地區學校補助改善設施200萬元經費，進行6間班級教室大改造。

原是雙走廊設計的6間教室，改造後把教室往外推，多了2個探索空間；全面鋪仿木紋地板，上課就像在圖書館；教室後方有顏色亮麗的沙發，多了溫馨恬靜感。

一年級「魔法森林」以綠色城堡意象營造氛圍；二年級「童話王國」是故事人物大集合；三年級「海洋物語」有一望無際的藍與黑白相間的燈塔；四年級「星際奇航」有個太空人在探索書牆；五年級「浪漫世界」是各國著名景點；六年級「科幻天地」的牆面是彩繪的各式各樣化學瓶罐。

校長吳書璧說，每一間教室都有主題融入課程，例如海洋教育、閱讀教育、創造力教育、國際教育，又充滿想像力，這應該是每一個人的童年夢想，還沒完工前小朋友常跑去偷看。

陽明國小今（1日）舉行落成啟用儀式，每個班級牌都懸掛一條紅布，縣長張麗善、教育處長邱孝文應邀揭牌。

張麗善表示，從2019年到2021年全縣共有132校完成改善，陽明國小打造特色主題教室，也融合地方特色成立烘焙教室與木工班，祝福孩子們熱愛學習，上學成為一件開心的事。

(中時 )