乳癌是女性好發的癌症之一，花蓮慈濟醫院日前成立乳房醫學中心，提供4名乳房專科醫師，一站式就診流程，看診當天即可完成檢查並聽取報告，減少民眾前往就醫以及等待的時間。

慈濟醫院指出，乳癌是女性發生率最高的癌症，每年約有7500人罹患乳癌，1600人因乳癌死亡，且罹癌年齡呈年輕化趨勢，花東地區就診率雖較外縣市低，不過為提供女性患者友善就醫環境，成立乳房醫學中心，採獨立整合式空間提供診斷和醫療諮詢。

乳房醫學中心主任陳華宗表示，中心有4名乳房專科醫師，規畫一站式就診流程，含門診、影像檢查、切片等項目，看診當日即可完成檢查並聽取報告。

乳房醫學中心也結合乳房外科、整形暨重建外科、腫瘤內科、放射腫瘤科、放射科、核子醫學科、病理科、身心醫學科、中醫科、復健科及營養科團隊，包含前期檢查、治療到術後重建、追蹤等。

慈院表示，乳房醫學中心引進高解析度乳房超音波、3D乳房攝影、核磁共振在內等多種尖端影像檢查儀器，以精準醫療提供最佳的篩檢與診斷，且跨科部、跨領域的整合醫療團隊提供優質醫療品質，降低檢查的不適感，提高就診率，進而早期診斷治療，減低死亡率。

花蓮縣衛生局局長朱家祥表示，臨床數據指出，花東地區乳癌患者確診時多為晚期，加上許多人對於乳房攝影檢查感到恐懼，如今慈院提供獨立隱私空間，對乳癌病友及可能罹患乳癌民眾來說很有幫助。

(中時 )