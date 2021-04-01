核四是否重啟備受爭議，今天行政院會上3縣市副市長皆表達對核安的疑慮，因此，行政院長蘇貞昌也表示，核四不可能重啟，下午他參加EMU900型電聯車首航儀式時再次強調，核四的執照已過期，團隊也解散，根本無法重啟、運轉。

蘇貞昌表示，今天行政院會上有特別請專家，過去一直擔任核電廠核二廠長，以及一直在處理核電廠問題的負責廠長前來報告，總結來說，核四廠當年兩部機組，一部沒有完成，一部是拚裝，而執照已經過期，相關的團隊也解散，不僅如此，生產元件的廠商也停產，同時燃料棒都已依照立法院的決議，送出國外。

蘇貞昌說，最重要的還有地質研究所相關單位評定發現，這整個核電廠正下方就是斷層帶，有鑒於10年前福島核災帶來重大災害，到現在還有4萬多位當地居民回不了家鄉，所以大家認為，核四廠根本沒有辦法所謂重啟、運轉，也不該重啟、運轉。

蘇貞昌進一步說明，院會上列席的六都代表，包括在地新北市、鄰近的台北市和有相關問題的台中市，也都有副市長表示，對於核安的憂慮，所以請全國同胞仔細理性考量。

(中時 )