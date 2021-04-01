新北市長侯友宜1日前往視察，多位樹林里長與民代到場反映意見。（許哲瑗攝）

建物採半開放的建築形式，透過窗景可一覽戶外綠意。（許哲瑗攝）

建物展現出自然莊重、以人為本的文化美學。（新北市工務局提供）

新北市府在樹林第六公墓興建「樹林生命紀念館」，第1期工程2019年完工啟用，提供2萬6000個納骨櫃及4000座神主牌位，第2期工程預計今年6月完工，新北市長侯友宜1日前往視察表示，完工後將再提供2萬9000個櫃位、1萬2000座神主牌位，盼讓樹林、鶯歌居民就近緬懷先人。

樹林區公立公墓納骨塔位不足，鄰近的鶯歌納骨塔櫃位也將滿，新北市府籌畫「樹林生命紀念館」，工程分2期，第1期打造1棟主建物，可容納2萬6000個納骨櫃及4000座神主牌位，已在2019年6月完工啟用；第2期接續動工，打造2棟建物，今年3月取得使照，預計6月啟用。

侯友宜今與地方民代前往視察，由新工處長王益翔報告工程進度，現場多位樹林里長反映，1期工程啟用後塔位9成已滿，還有北市居民遠來安葬，未來數量恐不敷使用，期盼2期工程早日完工，讓樹林人免去祭祀勞碌奔波。

「以平價的價位來滿足市民需求！」侯友宜表示，雖然新北市的納骨塔加上私人經營數量非常足夠，但是確實比較貴，很期待新北能多蓋類似的生命紀念館，以平實價位滿足市民需求。

新工處介紹，2期工程共打造2棟建物，1棟地下1層、地上3層，總樓地板面積933.1坪，1棟地上3層，總樓板面積626坪；2棟共可容納2.9萬個櫃位、1.2萬座神主牌位；建物採半開放的建築形式，透過窗景可一覽戶外綠意，並循著大階梯拾級向上仰望天際，還可遠眺台北盆地，展現出自然莊重、以人為本的文化美學。

新工處指出，由於生命紀念館位處山坡，團隊在水土保持做足準備，先在地下施作91支深入岩盤2公尺的基椿，穩固建築物，並在周邊山坡設置多處自動化長期監測點位，隨時了解周邊山坡地質是否滑落及地下水位狀況，避免周邊山坡地再次滑動。

此外，由於樹林第六公墓聯外道路只有4公尺，祭祀民眾通行不易，工務局也配合興建工程，將聯外道路托寬到8公尺、長960公尺，並新設安全島、路燈及電桿。

(中時 )