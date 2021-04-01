當台積電已在半導體產業站上霸主地位時，美國今（1日）在總統拜登宣布下投入500億美元發展相關產業，明顯想要分一杯羹，對此，PTT上有網友讚嘆，前人押對寶，台灣今天才能站上半導體界的頂端，不過也有人表示，這些都是千萬工程師的肝換來的。

拜登的2兆美元基礎建設計畫，其中500億美元要用在半導體產業，並將大陸視為主要競爭對手，加強投入半導體產業的力道，美國商務部部長雷蒙多（Gina Raimondo）直白表示，美國就是要與大陸競爭，並期待能減少依靠外國晶片，降低原物料短缺時對製造業的影響。

同時，台積電總裁魏哲家今（1日）對IC設計客戶發布公開信中指出，市場供不應求，為了擴大產能，預計接下來三年投資1000億美元建廠，且必須延後價格折讓計畫，透過信件向客戶說明台積電最新進度與策略。

兩則消息一出引起PTT網友們討論，更有網友表示，隨著科技進步，人類對於半導體的需要已超乎想像，美國也是看到這趨勢才會想分杯羹，但台灣已經走得很前面，「真的是前人眼光正確，壓對寶，傾國力投資在半導體，這幾年的GDP都不用愁了。」

此說法獲得不少網友認同，「一開始李國鼎孫運璿..這20年就是張忠謀的功勞。」、「台灣投資不少產業，但是失敗的也很多，半導體算押對寶」、「千千萬萬的爆肝工程師跟台灣提供的環境造就出來的。」

(中時新聞網)