魏德聖新片募破億首開直播殺鳳梨。（摘自YouTube）

魏德聖第一次直播展現真性情。（摘自YouTube）

導演魏德聖的《臺灣三部曲》將於今年8月開拍，劇組去年採用群眾募資方式引起熱議，也讓不少人好奇籌備電影的過程和心情，1日特別請來網紅關韶文當主持直播，讓魏德聖一次講清楚。其中電影成功募資1.25億，但也引來網友質疑，問說「為什麼我要投資你電影，而不投資台積電」，魏德聖說：「你可以投資台積電，也可以投資我啊，台積電就已經很高點了，投資我，本來就在最底，在底也不過是這樣，只會往高不會再往下。」

魏德聖邊直播回答問題邊殺鳳梨，展現真性情，其中過去合作《賽德克·巴萊》的徐若瑄就提問：「這次一次拍3部片，是否投入到忘我、一個禮拜見老婆幾次？」，魏德聖說：「我其實每天都有睡在我老婆旁邊，我睡著她都還醒著，不要以為我忙到晚上都在公司。」問起老婆習慣嗎？他開玩笑「她已經半放棄我了」，至於2人聊天話多嗎？「年紀越大，講的話越來越少，哪有那麼多話可以講，就親人家人嘛，愛人昇華成親人。」

而范逸臣則問導演除了電影，有無想執行還沒執行的事情？「我去過他在台東的家，那個家是我夢幻的樣子，能自己賺夠錢，有一塊地，蓋我想像中的房子，有魚塭養養魚、種種花就很好了！」此外也回應了曹祐寧、羅美玲、陳勁宏等人的提問。

魏德聖在直播中坦言，很多人遇到有想像的事就會怕輸不敢做，所以遇到很多冷嘲熱諷，「如果大家等著看笑話我會很沮喪」，就有網友留言鼓勵「萬事起頭難，加油」、「李安導演的浩克也被人家罵過！」

不過網友也問魏德聖幹嘛不乾脆當監製就好，還要導戲？他也解釋：「這問題太沒有禮貌了！我入這個行不就是為了要拍電影嗎？我為什麼要找錢給別人，我為什麼不找錢給自己」，魏德聖越講越激動，整個精神都來，一旁關韶文趕緊緩頰，魏說：「我沒有生氣，只是有點火大而已。」

至於如果看到年輕的自己會對他說什麼話，魏德聖直說：「好好過日子，不要搞得這麼麻煩，夢小小就好！」也透露：「我一直沒有自信，我都是偽裝的，不這樣怎麼做事情？」最後工作人員提到未來每周將直播一次，他聽聞露出驚訝表情，笑道：「我無法保證每一次的心情，開拍之後直播的話，忍耐不要罵髒話就是極限了。」

(中時 )