中央流行疫情指揮中心昨天公布的境外移入案1026，今證實是竹科半導體廠商漢民科技的主管，為70多歲台籍男性自美國入境後3個月才確診，莊人祥今表示，案1026的接觸者48人檢驗結果出爐，全部都是陰性。

案1026為本國籍70多歲男性，長期居住美國，今年1月3日返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後於住家單獨居家檢疫。個案在臺期間並無症狀，3月29日因出境需要，至醫院自費採檢，昨日確診新冠肺炎(Ct值31，次日再驗Ct值36，血清抗體IgM、IgG皆為陽性)。

莊人祥表示，案1026的48名接觸者已經採檢完，PCR陰性，血清抗體也都是陰性。目前正在居家隔離的有12人，自主健康管理41人，沒有看到太大的問題。個案從國外回來，經歷過居家檢疫，可能在國外感染，目前處於時陰時陽的狀況。對於漢民科技證實是自家員工，我們也尊重。

至於案1026有沒有可能爆發本土危機，最竹科有沒有影響？莊人祥表示，病毒殘留一直都驗得出來，且經過檢疫期滿後個案就沒有傳染力，對國內並沒有任何的感染。

【LIVE直播】竹科高階主管美國返台3個月後確診 指揮中心說明最新情形

(中時新聞網)