李鴻源表示，雖然蔡政府加大力道管制用水，並提出取用伏流水、開鑿抗旱水井及緊急海水淡化等措施因應，但實際上貢獻不大僅是「杯水車薪」，認為政府說這些話缺乏科學量化的依據。

久旱不雨台灣面臨缺水危機，苗栗、台中部分地區4/6起將實施「供5停2」分區供水，行政院長蘇貞昌日前稱政府有優先超前部署，否則早已限水，對此前內政部長李鴻源接受《中時新聞網》訪問嗆聲，「你愛怎麼講都行，但請拿出科學根據」，並表示蔡政府一期前瞻「再生水工程推動計畫」編特別預算兩千萬元，這些錢頂多只能做做基礎研究，是沒辦法解決缺水問題的。

全台多地水情吃緊，水庫蓄水率已低於2成且持續下降，李鴻源直言，「今天講什麼都太晚，也不會有特效藥，只能祈禱老天爺趕快下雨」，李接著提到，面對這樣的缺水危機，雖然蘇揆說有提出取用伏流水、開鑿抗旱水井及海水淡化等措施因應，但實際上貢獻不大僅是「杯水車薪」，認為政府說這些話缺乏科學量化的依據。

2013年內政部從南到北選定6座污水廠做示範再生水工程計畫，並預計於2020年全數完工，但至今僅「鳳山溪再生水廠」完工商轉。（圖／報系資料照）

李鴻源更進一步指出，2013年他擔任內政部長拜訪南科時，發現沒有完善的後備水源，就立即回行政院召集會議，將水利署和營建署都找來，經充分討論後，編了一百八十幾億預算要興建六座汙水處理廠，如果按計畫完工預估就能提供二十八萬噸再生水供工業使用，而在國民黨執政時期鳳山溪廠就已經作為示範啟動商轉，並和中鋼公司簽下用水合約，所以就算現在水情告急，他們也不用擔心會無水可用而影響產值，反諷蘇揆「這才叫作超前部署」。

李鴻源也藉此質問蔡政府，「我已經離開行政院7年了，第一座鳳山溪廠供水，那其他五座在哪裡？」，而就當時核定的「公共汙水廠放流水回收再利用推動計畫」，台南和台中應各有兩個廠，若依時序在去年全數完工，相信現在中南部的水情就會舒緩很多。

(中時新聞網)