拜登大撒幣基建大業，科技股領頭衝，美股四大指數漲多跌少。台股進入4月、Q2首日，周四跟風開漲107.15點報16538.28點，台積等權值股氣焰高，隨後指數勢如破竹直闖16602.47點，躍上16600、衝破2月22日盤中所創下的16579.17歷史新高點，大漲171.34點，儘管清明連假在即，仍氣勢如虹，重返5日線、站穩所有短均，但大立光、聯發科、鴻海難掩落寞，盤中漲幅略收斂，最低達16496.16點，高低差106.31點，仍守住16500關卡，終場收在16571.28點，上漲140.15點或0.85%，改寫3月30日的16554.9再創收盤新高價，成交金額略減至3234.31億元。周線連2紅，周漲265點。

晶圓雙雄台積電、聯電ADR周三收漲逾2%，權值王台積電(2330)計劃未來3年將投入1000億美元增加產能，回神重回5日線，午後緩步來到600元關，收漲2.56%至602元，收在當日最高居大功，市值15.61兆元；聯電(2303)51元握不住、50元穩當，收漲0.6%至50.5元。鴻海、日月光ADR則走跌逾1%，鴻海(2317)受「報」憂陰霾持續翻黑難前，收跌2.02%至121.5元；日月光投控(3711)平盤忐忑、收持平。8日法說會的股王大立光(3008)難掩頹勢，盤中翻黑收跌1.09%至3175元；聯發科(2454)同樣翻黑跌0.83%至961元。其他權值股，原本走弱的面板雙虎友達(2409)、群創(3481)尾盤則出現拉抬，雙雙站回21元以上；富邦金(2881)、廣達(2382)紅盤，台塑化(6505)、中信金(2891)、統一(1216)、聯詠(3034)、和泰車(2207)、研華(2395)等皆哭哭臉。

玻陶、航運、半導體類指齊收漲逾2%，名列上市漲幅前三，分別為2.72%、2.33%、2.11%，玻陶由冠軍(1806)漲停領銜，台玻(1802)也漲2.51%作收；經濟復甦運輸需求增，大航海時代再度來臨？貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)齊力上攻5.27%、6.5%、1.45%，加上台船(2208)、裕民(2606)、榮運(2607)亦漲2-3%；而半導體也有IC設計、記憶體、美光、DRAM等亮點，股后矽力-KY(6415)收漲4.12%，敦泰(3545)、旺玖(6233)漲停，威盛(2388)、偉詮電(2436)、天鈺(4961)、松翰(5471)、愛普(6531)、新唐(4919)、笙科(5272)等IC設計個股均紅通通，而DRAM族群南亞科(2408)大漲9.36%，攻下百元關卡，華邦電(2344)、旺宏(2337)、威剛(3260)、創見(2451)、宇瞻(8271)、十銓(4967)也漲升響叮噹。電子、金融不同調，分為漲1.31%、跌0.08%。鋼價漲勢看到Q3，鋼鐵股由中鴻漲6.41%領軍強漲，燁輝(2023)、威致(2028)、海光(2038)、新光鋼(2031)等堅挺威武，鋼鐵類指收漲0.24%；電機、造紙、資訊服務、電子零件皆收漲超過0.5%；其他電子、橡膠、觀光跌幅居前，為1.37%、0.86%、0.66%，水泥、食品、塑膠、紡織、汽車、百貨等傳產亦均下滑。

特斯拉周三大漲逾5%，倉佑(1568)樂漲停，特斯拉概念股如信邦(3023)、胡連(6279)、智伸科(4551)、健和興(3003)、貿聯-KY(3665)、台達電(2308)等都同場競速；電動車題材股正達(3149)、健信(4502)同樣漲停耀眼。比特幣概念部分，三率三升的撼訊(6150)和麗臺(2465)也躍上漲停。自行車零組件類股訂單滿手、產能滿載，不畏列警示股的利奇(1517)亦漲停，桂盟(5306)、日馳(1526)也股漲收場。

其他漲停股，先進光(3362)驚驚漲改寫天價120元，前鼎(4908)寫8個月高價，去年轉盈的盛達(3027)連飆兩根漲停，閎康(3587)股利政策支持股價底部有守，致新(8081)觸及漲停、創近13年新高價，台硝(1724)將併入廣明實業，而廣明(6188)非廣明實業，股價溜滑梯收紅0.94%，吉祥全(2491)則開盤觸及漲停價，台開(2841)則被出具經營有重大疑慮而直鎖跌停。

今日外資(不含外資自營商)買超154.5555億元，投信買超9.6493億元，自營商買超10.112億元，三大法人買超174.31億元。4月開門見喜，外資愚人節轉買超不搞笑，惟長假效應，量能未能明顯放大，16600整數關卡收盤未攻克，外資今年來賣超3285.74億元。

5日RSI為70.21，10日RSI為64.12。9日K值為83.59，9日D值為73.50。20日乖離率為2.35。連假過後，下周上市櫃公司3月營收密集公布，預期表現佳，隨即重量級法說登場，展望台股後市，外資能否繼續擴大買，自然成為台股過高的關鍵。預料台股短線仍將呈現震盪的走勢，目光可持續關注在具有題材的中小型股身上，並以適度的資金水位來擇優操作，只要帳上獲利未拉開，不貿然增加持股水位。台灣金融工程暨操盤手協會理事蔡鎮村則表示，在清明長假因素，VIX降幅有限，造成小幅獲利回吐及避險賣壓。展望後市，持審慎樂觀態度，操作上不必急於降低持股。為因應不確定風險，或配合選擇權避險部位。

(時報資訊)