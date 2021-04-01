1日是日本2021新財年的第一天，同時也是市場投資部位重新布局的開始。由於隔夜那斯達克上漲激勵，日本半導體族群也成為投資人追逐的對象。日經225指數收29,388.87點，上漲210.07點，漲幅0.72%。東證股價指數收1,957.64點，上漲3.64點，漲幅0.19%。

美股方面，晶片製造商美光科技（MicroTechnology）的第三季財測營收，因超越市場預估，也激勵隔夜那斯達克指數走高。

Monex證券表示，日本科技類股與美國同業是一體兩面。

日本央行最新出爐的短觀信心度調查結果，在2021年都有計畫要增加資本支出的日本大型製造業者，在第一季時，對大環境的信心似乎又已恢復到新冠疫前時期。同時，大型服務業者信心，隨著疫情漸平息，悲觀者數量也慢慢在減少。

Monex證券補充，1日已正式進入新的財政年度，預料大批資金會陸續湧入股市中。同時，各公司行號也準備要發布財報，應該會傳來很多正面的消息。

東京威力科創漲4.68％，並一度寫下歷史新高。美光財測亮眼與美國科技類股收紅是主因。

傳美光與威騰電子正考慮併購，未上市的日本半導體業者鎧俠，如屬實將威脅三星龍頭地位，同時相關涉及金額也高達300億美元。

半導體產品用在汽車與智慧型手機上，出現全球性大缺料，同時，強勁需求還是會持續好一陣子。因此，半導體族群也為投資人盤中追捧對象。

愛德萬測試漲4.13%，SCREEN集團更是漲6.06%。

東證30中，表現不佳的為三井物產跌2.41％，還有瑞可利人力資源也跌2.26％。

(時報資訊)