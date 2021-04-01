新竹市70歲的林姓女子在過年期間離家出走，家人因找不到林女而報案失蹤，未料經過1個半月，其住處鄰居發現自來水味道詭異，安排廠商清洗自來水塔時，赫然發現林女陳屍在水塔內，已死亡多時，全棟3戶住戶飲用屍水，嚇死鄰居。

林女約在今年過年期間的農曆初三、2月14日離家，且家人遍尋不著，因此向警方報案失蹤。而其住處鄰居，因發現自來水味道有異，因此請廠商上月26日到場清洗水塔，但在水塔內的水抽到剩下30公分時，水塔工人發現一名女子的頭、手漂浮在水面，已明顯死亡。

當下水塔工人立即報警並告訴住戶，經初步勘察，水塔蓋子並無破壞痕跡，徒手即可打開。

據了解，林女生前有簽賭的習慣，在外欠款，並有身體狀況不佳、白內障等問題，過去就有服藥，也曾跟丈夫說，如果她死亡，就將骨灰倒向大海，也有問過類似她失蹤，丈夫會如何處理之類的問題。

林女丈夫也告知警察，林女離家失蹤前一天，他還有看到林女在家睡覺，未料隔天就消失無蹤。林女生前並未與人發生糾紛，感情狀況也沒有異常。不過該棟住戶鄰居在2月26日就發現自來水有異味，當時林女丈夫也與鄰居前往察看，但沒有異狀。

直到3月下旬，因自來水味道實在太重，住戶受不了，才找來廠商清洗水塔，未料竟發現消失的林女。而林女並未在家中留下遺書，而其身上也沒有外傷，家屬對死因沒有意見。

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